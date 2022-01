Tantangan The Overtunes Setelah Jadi Band Indie

GRUP musik The Overtunes kini tak lagi berada di bawah naungan label rekaman besar. Setelah memutuskan untuk berada di jalur independen, mereka pun mengungkap perbedaannya.



Trio kakak-beradik Mada Emmanuelle (bas, vokal), Reuben Nathaniel (gitar, vokal) dan Mikha Angelo (vokal, gitar) mengaku banyak perbedaan yang dirasakan ketika menjadi musisi indie, salah satunya adalah dalam sisi pemasaran.

"Tantangan yang paling terasa justru di luar musik, strategi marketingnya itu kita pikirkan sendiri. Dulu waktu di major label kita udah dikasih tahu hari ini ke mana, besok ke mana, kalau sekarang kita yang tentuin sendiri," kata Mikha saat peluncuran lagu "Write Me Another Song", Kamis.



Dari isi musikalitas, Mikha mengatakan tidak terlalu banyak perbedaan. Sebab sejak dulu, mereka selalu menggarap musiknya sendiri.



"Kalau di musiknya enggak ada tantangan yang baru banget, dari pembuatan musik kita sudah terbiasa dari di major label. Paling kalau dulu timnya puluhan, sekarang tim kecil," kata Mikha.



Usia The Overtunes saat ini telah menginjak 10 tahun. Mereka mengaku telah melewati perjalanan yang luar biasa dan berharap ke depannya bisa terus menghasilkan karya baru.



"Beruntung kita bertiga masih kompak. Tujuan dan harapannya kita bisa menunjukkan ambisi bermusik kita dengan lebih jelas lagi kedepannya," ucap Mada.



The Overtunes akan merilis lagu baru berjudul "Write Me Another Song" setelah sempat vakum bermusik selama dua tahun. Lagu tersebut dapat didengarkan mulai 28 Januari 2022 di platform musik digital. (Ant/OL-6)