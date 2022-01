Thundercat Lakukan Debut Akting di Serial The Book of Boba Fett

MUSISI pemenang penghargaan Grammy, Thundercat, tampil perdana sebagai aktor di The Book of Boba Fett, serial Star Wars terbaru yang tayang di Disney+.

Ia hadir di Chapter 4 - The Gathering Storm sebagai ahli modifikasi tubuh yang dikenal sebagai The Modifier.

Thundercat turut menyumbangkan musik orisinal ciptaannya di serial Star Wars tersebut yang dapat didengarkan pada adegan-adegan yang menampilkan dirinya.

Penampilan akting Thundercat di The Book of Boba Fett merupakan kali pertama ia tampil di depan kamera sebagai seorang aktor setelah sempat menyuarakan karakter Grune The Destroyer di serial animasi Cartoon Network, ThunderCats Roar, yang turut menampilkan lagu orisinal darinya.

"Terima kasih kepada John, Dave, Rob, dan seluruh keluarga Disney dan Star Wars atas kesempatan ini. Aku telah mencintai Star Wars sepanjang hidupku," ujar Thundercat. "Aku bahagia dapat menjadi bagian dari sejarah Star Wars."

Thundercat belum lama ini menyelesaikan tur Amerika Utara terbesarnya setelah album It Is What It Is miliknya memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best Progressive R&B Album di gelaran 2021.

Salah satu lagu terbaru Thundercat, Satellite (feat. Louis Cole dan Genevieve Artadi), masuk ke album soundtrack seri HBO Insecure musim ke-5 dan ia baru-baru ini berkolaborasi dengan Anderson .Paak dan Bruno Mars, aka Silk Sonic di lagu After Last Night. yang masuk ke album An Evening with Silk Sonic, dan Kaytranada di EP Intimidated.

Akhir 2021 menjadi momentum Thundercat merayakan ulang tahun ke-10 album pertamanya, The Golden Age of Apocalypse, dengan merilis vinyl holografik edisi super-deluxe gold pada Record Store Day.

Saat ini, lagu Them Changes miliknya juga sedang viral di TikTok dengan filter Lens Swap-nya.

Sepanjang akhir Maret hingga pertengahan April tahun ini, Thundercat siap menjalani tur headline terbarunya di Inggris dan Eropa.

Ia juga akan menjalani tur Eropa dan Amerika Utara bersama Red Hot Chili Peppers dari Juni hingga September 2022. (RO/OL-1)