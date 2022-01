Ha Sung-woon Siap Rilis You pada 9 Februari

PENYANYI Ha Sung-woon akan mengeluarkan album spesial bertajuk You pada 9 Februari mendatang. Hal itu dikatakan agensi Stone Made Entertainment dikutip dari The Korea Herald, Kamis (27/1).

Album tersebut terdiri dari lima lagu, termasuk lagu utama baru berjudul Can't Live Without You, yang bergenre R&B, selaras dengan suara Ha Sung-woon. Penyanyi dan penulis lagu Jukjae berpartisipasimemainkan gitar di lagu tersebut.

Ha Sung-woon memulai debutnya sebagai anggota Hotshot pada 2014 dan menjadi vokalis utama Wanna One, sebuah grup proyek yang dibentuk melalui program audisi Produce 101 Season 2.

Dia kemudian memulai debut solonya sebagai musisi sejak 2019 denganmerilis mini album pertama MY MOMENT.

Sementara itu, Wanna One mengonfirmasi bahwa mereka akan merilis single digital berjudul B-Side pada 27 Januari. Grup tersebut bersatu kembali untuk pertama kalinya sejak bubar tiga tahun lalu. (Ant/OL-1)