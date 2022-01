Serial All of Us Are Dead Tayang di Netflix Mulai Besok

NETFLIX akan merilis serial televisi berbahasa Korea All Of Us Are Dead, Jumat (28/1), menyusul kesuksesan serial Kingdom, yang bergenre sejenis.

All Of Us Are Dead bercerita mengenai sekelompok siswa sekolah menengah yang terjebak di sekolah dan berjuang untuk bertahan hidup setelah virus zombie mengambil alih kota.

"Ada banyak thriller zombie dan kebanyakan tentang hal-hal yang terjadi pada orang dewasa. Tapi ini mengikuti apa yang terjadi pada siswa yang belum dewasa dan bersosialisasi, dan itu di ruang tertutup," kata sutradara Lee Jae-kyoo, dikutip dari Yonhap, Kamis (27/1).

Baca juga: Zombie Serbu Sekolah di All of Us Are Dead

Ia berpendapat serial ini akan terasa seru sekaligus bermakna ketika melihat pilihan apa yang dibuat para siswa pada saat mereka berada di perbatasan antara hidup dan mati.

"Jadi, saya pikir thriller zombie seperti itu akan memiliki arti lain," tuturnya.

Sutradara di balik serial TV seperti Damo (2003) dan film Intimate Strangers (2018) itu menunjukkan kepercayaan diri yang kuat dalam proyek TV barunya.

"Kami memiliki tim koreografi yang terdiri dari koreografer profesional dan aktor yang dapat menciptakan efek sinergi satu sama lain. Jadi, saya yakin detail gerakan zombie dalam drama kami lebih baik daripada film atau serial TV zombie Korea lainnya," katanya.

Lee juga mengatakan serial 12 episode ini akan menampilkan proses mengerikan dari orang-orang yang berubah menjadi zombie, sesuatu yang membuatnya berbeda dari film atau serial zombie lainnya.

Aktor Lim Jae-hyeok mengatakan tidak seperti thriller zombie lainnya, di mana polisi atau tentara menembakkan senjata dan senjata lain untuk membunuh monster, serial Netflix memiliki siswa yang melawan zombie dengan meja dan gerombolan.

Serial ini didasarkan pada komik web Korea Selatan Now at Our School karya Joo Dong-geun, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul All of Us Are Dead.

Aktris Lee Yoo-mi, yang menjadi perhatian dunia karena berperan sebagai Ji-yeong alias pemain nomor 240 dalam Squid Game,, kali ini memerankan karakter seorang siswa yang memiliki sifat egois bernama Lee Na-yeon.

"Saya penasaran dengan Na-yeon saat membaca webtoon, dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk datang memainkan karakter tersebut. Aku ingin para pengamat mengatakan bahwa meskipun Na-yeon nakal, dia baik-baik saja karena aktingnya," katanya.

Serial ini juga menampilkan empat aktor muda lainnya yang berusia 20-an, antara lain Park Ji-hu, Cho Yi-hyun, Lomon, Yoo In-soo, dan Yoon Chan-young.

Park dikenal karena peran utamanya dalam film yang mendapat pujian kritis Humming Bird (2017). (Ant/OL-1)