Prinsa Mandagie Sebut Lagu Hanya Singgah Berdasarkan Kisah Nyata

PRINSA Mandagie ceritakan kisah masa lalunya dengan mantan kekasih melalui lagu terbaru yang bertajuk Hanya Singgah.

"As human and as normal, jadi kayak waktu itu tuh prosesnya aku curhat sama Kak Lewi tentang kondisi percintaan aku, hubungan aku yang aku kira akan jadi cinta terakhir, ternyata aku diselingkuhin," ungkap Prinsa saat diskusi daring, dikutip Kamis (27/1).

Lebih lanjut, Prinsa menceritakan hubungannya dengan mantan kekasih berakhir begitu saja tanpa penjelasan. Hal inilah yang coba disampaikan Prinsa melalui Hanya Singgah.

Baca juga: Hanya Singgah. Single Terbaru Prinsa Mandagie

"Karena dia menghilang begitu saja. Menghilang begitu saja dalam arti itu kayak ya sudah end. Biasa anak-anak sekarang kan gitu. Berakhirnya tuh tanpa ba-bi-bu atau tanpa alasan yang bisa membuat hubungan itu berakhir," jelas Prinsa.

Prinsa juga mengakui lirik lagu yang dibuat Raguel Lewi tersebut sangat pas dengan kisah masa lalunya. Lagu tersebut pun juga menggambarkan perasaan Prinsa yang tidak terungkapkan selama ini.

"Ini reff-nya yang paling membuat aku kayak waw, ini kok Kak Lewi bisa tahu apa yang aku rasain banget ya. Kata-katanya kok kayak nonjok banget sama hati aku gitu," kata Prinsa.

Melalui lagu itu, Prinsa ingin mengingatkan pendengarnya, supaya meyakinkan hati dan menjaga hari orang yang dikasihi atau pernah dikasihi.

"Please make sure kembali untuk menjaga hati, jangan hanya singgah hanya karena ada yang lebih indah," lanjutnya.

Hanya Singgah diproduseri Marco dan dikomposeri oleh Raguel Lewi. Lagu tersebut bisa dinikmati di Spotify dan YouTube channel Prinsa Mandagie mulai 26 Januari 2022. (Ant/OL-1)