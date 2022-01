Black Country, New Road Rilis Single Baru

BAND rock eksperimental asal Inggris, Black Country, New Road merilis single terbaru berjudul Snow Globes, yang diambil dari album ke-2 mereka, Ants From Up There, yang siap diluncurkan pada 4 Februari 2022 mendatang melalui label musik Ninja Tune.

Snow Globes pertama kali diperdengarkan kepada para penggemar musik Black Country, New Road pada 2020 secara langsung di konser-konser mereka dan menjadi salah satu momen terkuat band peraih nominasi Mercury Prize tersebut di album ini.

Perpindahan antara nuansa musik yang lembut menjadi lebih serius terdengar di lagu ini. Vokal dari frontman Isaac Woods dengan indah memamerkan kemampuannya bermain dengan dinamika musik sepanjang lagu yang turut menampilkan instrumentasi orkestra paling kental sepanjang karir mereka, didukung dengan permainan drum yang dimulai dari permainan timpani yang lembut hingga gemuruh penuh gairah, sebelum akhirnya sampai di bagian refrain yang lembut dan refektif.

Baca juga: Will Joseph Cook Lakukan Comeback Lewat Singel 4AM

Mengenai lagu terbaru mereka, drummer Charlie Wayne, mengatakan, “Snow Globes adalah salah satu lagu yang telah kami tulis sebelum kami mulai mengerjakan mayoritas dari materi di album Ants From Up There. Lagu ini adalah representasi tepat dari dunia musik yang ingin kami jelajahi di album ini. Kami memilih untuk mencoba menulis dari sebuah rif yang dimainkan secara terus menerus, dibandingkan dengan menulis lagu dengan bagian-bagian yang sudah dipersiapkan. Lagu ini adalah eksplorasi untuk membuat sesuatu yang maksimalis dengan pilihan-pilihan yang minimalis.”

Ia melanjutkan, “Karena semua instrumen melodik di lagu ini memainkan rif yang sama secara bersamaan, Snow Globes membuka kesempatan yang menarik untuk bagian drum. Drum-nya tidak terpisah dengan instrumen lain, namun kami ingin mencoba sesuatu yang belum pernah kami coba sebelumnya. Ide awalnya adalah mencoba untuk menunjukkan seakan-akan drumnya direkam secara terpisah. Permainan drum di lagu ini sengaja dibuat tidak sejalan dengan ritme dan seakan ada di bawah permukaan — seperti ujung dari lagu White Ferrari. Seraya lagu ini berlanjut, drum-nya tetap berada di dunia berbeda, namun karena instrumen lainnya dimainkan dengan berbeda, bagian drum diberikan ruang untuk mengabaikan ritme dan menjadi ekspresif.”

Album perdana mereka, For the first time, dihujani ulasan gemilang dari berbagai kritikus dan penikmat musik dari seluruh dunia serta mendapatkan nominasi Mercury Music Prize.

Dirilis pada Februari 2021, album tersebut didaulat sebagai 'Salah satu album terbaik tahun ini' oleh The Observer dan mendapatkan review 5/5 dari The Times yang juga menamakan Black Country, New Road sebagai 'The most exciting band of 2021'.

Selain itu, For the first time juga mendapatkan dukungan yang ekstensif di seluruh dunia dan berhasil debut di posisi #4 chart album Inggris di pekan pertamanya, sebuah prestasi yang luar biasa untuk sebuah album perdana yang terbilang eksperimental.

Single Snow Globes dirilis tak lama setelah pengumuman album Ants From Up There dari band yang beranggotakan Lewis Evans, May Kershaw, Charlie Wayne, Luke Mark, Isaac Wood, Tyler Hyde, dan Georgia Ellery tersebut.

Album studio ke-2 mereka siap dirilis hampir setahun setelah album perdana mereka For the first time, yang dirilis pada 5 Februari 2021.

Black Country, New Road kemudian mengambil momentum dari album tersebut dan langsung beralih ke album ke-2 mereka di mana mereka mencapai sebuah keseimbangan yang terampil antara versi lebih berani dari musik mereka sebelumnya dan sebuah progresi yang natural.

Tahun 2022 dibuka oleh Black Country, New Road lewat video klip single Concorde, yang disutradarai oleh Maxim Kelly dan didukung oleh production company independen Caviar.

Video klip Concorde menjadi video bertema fksi ilmiah pertama ala B-movie pertama mereka dengan berbagai kejutan di dalamnya.

Salah satu single mereka sebelumnya, Bread Song — yang merupakan salah satu lagu favorit penggemar mereka yang sudah dibawakan secara langsung — mendapatkan sambutan hangat dari sejumlah publikasi ternama di Tanah Air.

Album Ants From Up There diumumkan bersamaan dengan perilisan single Chaos Space Marine, Oktober lalu, yang mendapatkan berbagai macam reaksi dari pendengar mereka dan berbagai publikasi ternama dunia termasuk NPR yang mendeskripsikannya sebagai “A thrilling transcontinental epic,” dan The Times yang mendaulat mereka sebagai “Salah satu band paling seru dan aneh dari Britania.”

Jika album For the first time, memadukan post-rock, indie, dan spoken word yang dibawakan dengan intens, album Ants From Up There dipastikan akan memperluas perpaduan unik tersebut untuk menciptakan sebuah titik tengah yang membawa nuansa minimalis klasik, indie-folk, pop, rock alternatif, dan warna musik yang telah lekat dengan karakter Black Country, New Road. (RO/OL-1)