Aktor Gaspard Ulliel Meninggal karena Kecelakan Saat Ski

AKTOR Prancis Gaspard Ulliel, yang berperan sebagai Hannibal Lecter muda dan akan tampil dalam serial televisi Marvel terbaru, Rabu (19/1), meninggal dunia di usia 37 tahun dalam sebuah kecelakaan saat ski.

Ulliel merupakan aktor papan atas Prancis dan sukses menarik perhatian dunia lewat penampilannya di hannibal Rising pada 2007.

Dia juga mendapatkan peran utama sebagai Midnight Man dala serial terbaru Marvel Moon Knight, yang dibintangi Oscar Isaac dan akan tayang di Disney+, Maret mendaang.

Baca juga: Film Ben & Jody Buat Aghniny Haque Belajar Masyarakat Adat

Keluarga Ulliel mengonfirmasi kecelakaan aktor itu akibat kecelakaan ski di selatan Prancis pada Selasa (18/1).

Agen Ulliel mengatakan aktor itu ditabrak peski lain di persimpangan dua lembah. Dia sempat diterbangkan ke rumah sakit di Grenoble, tempat dia dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (19/1).

Ulliel memenangkan penghargaan Cesar, Piala Oscar versi Prancis, untuk kategori aktor terbaik pada 2017 lewat film It's Only the End of the World.

Sebelumnya, pada 2005, Ulliel memenangkan Cesar untuk aktor pendatang baru terbaik lewat film drama Perang Dunia II A Very Long Engagement. (AFP/OL-1)