Will Joseph Cook Lakukan Comeback Lewat Singel 4AM

PENYANYI dan penulis lagu asal Inggris Will Joseph Cook memulai 2022 dengan merilis single penuh emosi 4AM.

Sebuah lagu penuh nuansa penyesalan, 4AM mengingatkan kita akan pembicaraan larut malam yang kita habiskan dengan orang terkasih kita dulu.

Berbagai rasa dan emosi Cook tuangkan di lagu ini yang turut menunjukkan dimensi lain dari bakat menulis lagu yang ia miliki.

Mengenai single terbarunya, Cook menjelaskan, “Secara konsep 4AM adalah pesan suara puitis untuk seseorang yang kita cintai. Sebuah emosi yang meluap-luap yang kita ingin bagikan tapi tidak ada yang terbangun untuk mendengarnya. Aku awalnya menulis bagian verse secara acapella dan suatu malam di rumah aku melanjutkan ke bagian chorus. Lagu ini kemudian terbentuk saat aku sedang merekam materi-materi baru di Meksiko. Aku masih terbangun pada pukul 4 pagi dan sedang mengirimkan pesan suara dan perasaan yang aku rasakan pada saat itu kemudian melengkapi lagu ini. Aku merekam banyak suara kota dari jendela apartemenku malam itu — semua suara itu terkubur di bawah instrumentasi di lagu ini.”

“Kami merekam videonya di Andalusia, Spanyol,” ujar Cook mengenai video musik 4AM. “Pemandangan di sana sangat indah dan sangat berbagai macam sehingga kami dapat menangkap banyak nuansa yang berbeda-beda sepanjang perjalanan selama satu jam."

"Aku mencari lokasi-lokasi syuting kami melalui Google Earth, sambil berusaha menemukan tempat-tempat tersembunyi yang bagus. Kami menemukan sebuah landasan helikopter di samping reruntuhan rumah besar dari tahun 1700-an, sebuah pabrik besar dengan warna pastel yang menghadap pantai dengan pemandangan laut — banyak sekali tempat yang menarik. Lagu ini seperti luapan emosi dan memiliki dualitasnya sendiri dan semua tempat yang kami kunjungi untuk syuting memberikan rasa itu bagiku,” lanjutnya.

4AM adalah persembahan pertama dari berbagai materi baru yang Cook siapkan selama 2022 setelah kesuksesan album ke-2-nya, Something To Feel Good About, yang menghadirkan lagu viralnya Be Around Me. Lagu itu sukses di TikTok dengan lebih dari 1,2 juta video yang menggunakan lagu itu.

Adapun album perdana Cook, Sweet Dreamer, dirilis pada 2017.

Versi duet Be Around Me, yang ia rilis dengan bintang bedroom pop Chloe Moriondo, viral di TikTok dan telah digunakan oleh lebih dari 1 juta video di TikTok serta menembus chart Viral 50 Spotify Indonesia, Singapura, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Will Joseph Cook adalah salah satu bintang paling brilian dari Inggris saat ini. Di umurnya yang saat ini menginjak 24 tahun, Cook mengembangkan bakat menulis yang serba multidimensional dari umur 14 tahun.

Ia terinspirasi dari band-band seperti Phoenix, Vampire Weekend, dan Darwin Deez, hingga banyak penulis lagu seperti Benny Sings, Eels, dan Neil Young.

Hingga hari ini, ia telah berhasil mengumpulkan lebih dari 120 juta stream secara global di berbagai platform dan merilis album ke-2-nya pada 2020 lewat label musiknya sendiri, Bad Hotel, via The Vertex. (RO/OL-1)