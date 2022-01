Zombie Serbu Sekolah di All of Us Are Dead

NETFLIX telah merilis trailer resmi untuk All of Us Are Dead, sebuah serial thriller remaja kiamat zombie yang akan tayang perdana di seluruh dunia pada 28 Januari.

Dilansir Variety, Rabu (19/1), All of Us Are Dead bercerita tentang sekelompok siswa yang menghadapi kondisi mengancam jiwa ketika mereka mencoba melarikan diri dari invasi zombie di sekolah menengah mereka.

Terperangkap di dalam, tanpa ponsel atau makanan, para remaja berjuang untuk bertahan hidup karena semakin banyak rekan mereka yang menjadi korban virus misterius.

All of Us Are Dead diadaptasi dari serial webtoon populer berjudul Now at Our School karya Joo Dong-geun. Komik digital tersebut terdiri dari 130 episode, yang aslinya diterbitkan antara 2009 dan 2011.

Netflix sendiri mengumumkan rencana adaptasi All of Us Are Dead pada April 2020.

All of Us Are Dead adalah salah satu dari beberapa drama Korea yang akan tayang di Netflix pada 2022.

Serial lain di tahun mendatang termasuk spin-off Money Heist dan Suriname, yang menunjukkan minat yang berkelanjutan pada drama Korea di streaming terutama setelah kesuksesan Squid Game pada 2021.

Serial ini dibintangi deretan aktor ternama, termasuk Cho Yi-hyun, Park Ji-hoo dan Yoon Chan-young.

Bintang Squid Game Lee Yoo-mi juga akan muncul dalam peran yang dirahasiakan.

All of Us Are Dead ditulis oleh Chun Sung-il, sementara J.Q. Lee dan Kim Nam-su berperan sebagai sutradara. Baik JTBC dan Netflix akan menayangkan All of Us Are Dead. (Ant/OL-1)