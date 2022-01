Lebih dari 25 Konten Berbahasa Korea Bakal Ditayangkan Netflix

Layanan streaming Netflix pada Rabu mengatakan terdapat lebih dari 25 konten berbahasa Korea, termasuk lima film original, yang akan dirilis pada tahun 2022.

“Dalam upaya untuk melanjutkan sukses mendongeng Korea, Netflix akan merilis lebih dari 25 konten Korea tahun ini. Kami akan menyediakan cerita kreatif eksklusif Netflix dan berkualitas tinggi yang memenuhi permintaan pemirsa,” kata Netflix dikutip dari Yonhap, Rabu (19/1).

Pada tahun lalu, platform streaming tersebut menyediakan 20 acara berbahasa Korea, termasuk serial “Squid Game”, “Hellbound”, dan film thriller sci-fi “The Silent Sea”, yang semuanya menduduki puncak grafik pemirsa mingguan Netflix untuk acara televisi non-bahasa Inggris.

Secara khusus, “Squid Game” mencetak sejarah baru menjadi acara produksi Netflix yang paling sukses. Serial ini telah ditonton selama lebih dari 1,65 miliar jam penayangan dalam empat minggu pertama setelah dirilis pada 17 September.

“Tahun lalu, penting bahwa Netflix bergandengan tangan dengan pembuat konten Korea untuk membuka era baru bagi acara buatan Korea yang dinikmati secara global,” lanjut Netflix.

Sejak 2016, platform streaming ini telah memperkenalkan sekitar 130 acara Korea dan menginvestasikan lebih dari 1 triliun won atau sekitar Rp12 triliun di Korea Selatan.

“Kemitraan ini membantu pertunjukan acara televisi Korea Selatan menjadi pusat tren industri global,” lanjutnya.

Menurut Netflix, permintaan untuk konten Korea meningkat tajam pada 202. Pelanggan menghabiskan enam kali lebih banyak waktu menonton acara Korea pada akhir tahun lalu daripada dua tahun terakhir.

Di antara 25 acara berbahasa Korea untuk tahun ini, serial zombie dystopian “All Of Us Are Dead” akan menjadi yang pertama membuat debut globalnya pada 28 Januari. Serial ini diadaptasi dari webtoon populer “Now at Our School”, mengambil latar di sekolah menengah sebagai tempat awal virus zombie berjangkit.

Film “Juvenile Justice” yang dibintangi Kim Hye-soo dan Lee Sung-min dan “The Sound of Magic” dengan bintang Ji Chang-wook juga akan tayang pada tahun ini. “Money Heist: Korea - Joint Economic Area”, sebuah adaptasi dari serial asal Spanyol “Money Heist”, juga masuk di dalam daftar.

Netflix juga mengatakan terdapat lima film original yang tayang pada tahun ini antara lain “Moral Sense”, “Carter”, “Seoul Vibe”, “Jung-E”, dan “20th Century Girl”. Sebelumnya, salah satu film original Netflix asal Korea yang juga menjadi populer adalah “Okja” karya sutradara Bong Joon-ho. (Ant/OL-12)