Grammy 2002 akan Digelar di Las Vegas pada 3 April

PENGHARGAAN Grammy tahun ini dijadwalkan ulang menjadi 3 April di Las Vegas, kata Recording Academy dan CBS dalam pernyataan, Selasa (18/1).

Awalnya, acara itu akan diadakan pada 31 Januari di Los Angeles, tapi penyelenggara menunda karena varian Omikron merebak menciptakan gelombang baru infeksi covid-19.

Komedian Trevor Noah akan jadi pemandu acara yang tayang di televisi dan tayang streaming dari MGM Grand Garden Arena.

Daftar nominasinya telah diumumkan pada November lalu. Pianis Jon Batiste memimpin daftar nominasi.

Pemenang Oscar dan pemimpin band Late Show With Stephen Colbert, yang merilis album We Are, awal tahun ini, mendapatkan nominasi dalam kategori rekaman terbaik tahun ini dan album terbaik tahun ini.

Tahun ini, Recording Academy memperluas dua kategori tersebut dan dua kategori umum lainnya yakni lagu terbaik tahun ini dan artis baru terbaik menjadi 10 nominasi, yang awalnya hanya delapan nominasi.

Grammy tahun lalu juga ditunda di tengah pandemi. Tanggal aslinya, yang juga ditetapkan pada 31 Januari, akhirnya dipindahkan ke 14 Maret.

Upacara tersebut menampilkan campuran pertunjukan live dan prarekaman, dengan penghargaan yang dibagikan di depan sekelompok kecil nominasi dan peserta lainnya.

Penyelenggara belum membeberkan detail lain soal acara tahun ini selain tanggal dan lokasi baru. (Ant/OL-1)