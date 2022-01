HBO Hadirkan The Bee Gees dan Tina Turner

SEPANJANG Januari, nikmati musikal berkualitas dari para superstar ikonik The Bee Gees dan Tina Turner, dari awal tahun mereka dan berbagai pencapaian hingga pengaruhnya yang tidak lekang bagi para artis masa kini, dalam dua tayangan dokumenter HBO Original yang meraih penghargaan, The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart dan Tina.

HBO memberi penghormatan kepada trio bersaudara yang ikonik Barry, Maurice, dan Robin Gibb dalam dokumenter HBO Original yang meraih Emmy Award, The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart.

Mereka meraih ketenaran pada 1960-an, menemukan kembali jati diri mereka di era musik disko pada 1970-an, dan terus menggubah lagu-lagu hit selama beberapa dekade menghasilkan banyak karya termasuk 20 lagu yang menempati posisi puncak tanggal lagu dan lebih dari 1.000 lagu yang terus menginspirasi para musisi masa kini.

Film ini menampilkan wawancara menarik bersama Barry bersaudara dan wawancara lama dari mendiang si kembar Robin dan Maurice, beserta sejumlah cuplikan video lama yang belum pernah ditonton selama proses rekaman, konser, penampilan di TV, video di rumah dan berbagai kenangan dari para musisi seperti Eric Clapton, Noel Gallagher, Nick Jonas, Chris Martin, dan Justin Timberlake.

Sementara dokumenter HBO Original Tina, yang dinominasikan untuk tiga Emmy Awards pada 2021, mencatat kisah trauma dan eksistensi dari sosok musisi paling energik Tina Turner yang membuka jalan baginya untuk lahir kembali sebagai seorang ratu rock 'n' roll.

Mengisahkan awal ketenarannya, perjuangannya sebagai pribadi dan figur public, juga kembalinya ke dunia panggung sebagai fenomena dunia pada tahun 1980an dengan sejumlah cuplikan video, kaset audio, foto-foto pribadi yang belum pernah ditampilkan, dan wawancara terbaru, termasuk bersama sang penyanyi.

Di tahun ke-36, 2021 Induction Rock & Roll Hall of Fame, menyambut Tina Turner, Carole King, The Go-Go's, JAY-Z, Foo Fighters, dan Todd Rundgren, yang diakui oleh Angela Bassett, Taylor Swift, Drew Barrymore dan Sir Paul McCartney.

Ini juga menjadi pengakuan kedua bagi Carole King, yang sebelumnya dibentuk bersama Gerry Goffin pada 1990; Tina Turner, sebelumnya dibentuk bersama Ike Turner pada 1991; serta Dave Grohl dari Foo Fighters, sebelumnya dibentuk bersama Nirvana pada 2014.

Ajang tahunan ini bertujuan untuk menghormati para artis yang memiliki kontribusi nyata bagi industri, mulai dari pengaruhnya terhadap dunia musik bagi artis-artis lain hingga lamanya mereka berkarier dan penetrasi hasil karya mereka, juga termasuk penampilan oleh Christina Aguilera, Mickey Guyton, H.E.R., Bryan Adams, Taylor Swift dan Jennifer Hudson. (Ant/OL-1)