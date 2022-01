Britney Spears Unggah Foto Tanpa Busana di Instagram

SETELAH bebas dari perwalian yang mengekangnya sejak 2008, Britney Spears kian aktif di media sosial lewat video pendek dan foto, salah satunya foto tanpa busana dengan sedikit editan untuk menutupi bagian tubuh pribadinya.

"Free woman energy has never felt better," tulis Britney di Instagram dikutip Minggu (16/1).

Tulisan tersebut seakan merujuk kepada berakhirnya perwalian yang membuat ayahnya, Jamie Spears, punya kuasa penuh atas keuangan dan kehidupan putrinya yang telah dewasa.

Spears sebelumnya mengisyaratkan dia belum siap untuk kembali ke industri musik dan membuat lagu.

Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia ingin "Mendorong diri sedikit lebih jauh dan melakukan hal-hal yang sebelumnya membuat saya takut" pada 2022.

"Saya kira tampaknya aneh bagi kebanyakan orang mengapa saya bahkan tidak bermain musik lagi. Orang-orang tidak tahu hal-hal buruk yang telah mereka lakukan kepada saya secara pribadi dan setelah apa yang saya alami, saya takut pada orang-orang dan bisnis," tulis Spears, yang terakhir tampil di depan umum pada Oktober 2018.

"Tidak melakukan musik saya lagi adalah cara saya untuk mengatakan 'persetan' dalam arti ketika itu (musik saya) hanya benar-benar menguntungkan keluarga saya dengan mengabaikan pekerjaan saya yang sebenarnya. Sepertinya saya secara tidak sadar membiarkan mereka menang," tambah pelantun Toxic itu.

Jamie Spears telah dihapus sebagai konservator pada September. Dia mengatakan satu-satunya tujuannya adalah untuk membantu putrinya merehabilitasi kariernya setelah dia menderita gangguan kesehatan mental pada 2007 dan bahwa dia selalu bertindak demi kepentingan terbaik putrinya. (Ant/OL-1)