PREP Rilis Single The Kid di Awal 2022

BAND asal Inggris, PREP, memiliki satu misi, membagikan musik elegan yang membuat kita semua berdansa sambil mengenang memori indah masa lalu.

Dengan nuansa musik yang memadukan genre R&B kontemporer, elektronik, dan pop dekade 70-an dan 80-an, PREP menyambut 2022 lewat single The Kid. The Kid menjadi rilisan pertama dari EP terbaru mereka yang engah dikerjakan saat ini.

“Aku mengimajinasikan The Kid sebagai cara seorang pria di sebuah flm tahun 80-an yang dengan acuh membicarakan seorang pemain baru yang mengancam kekuasaannya,” ujar vokalis PREP, Tom Havelock.

“Lagu ini merangkum perasaan saat kita melihat mantan kekasih kita yang saat ini sudah bersama orang lain. Momen saat kita akhirnya sadar bahwa semuanya telah terlambat dan kita baru bisa menghargai apa yang dulu kita miliki,” lanjutnya.

The Kid menjadi rilisan pertama PREP sejak album perdana self-titled mereka yang dirilis pada 2020 lalu.

Di The Kid, PREP menjelajahi elemen-elemen musik baru yang para penggemar musik PREP dapat nantikan di EP terbaru mereka.

“The Kid lahir di studio 2 PREP di mana aku dan Giom sedang bermain-main musik,” ujar keyboardist Llywelyn ap Myrddin. “Aku ingat saat aku sedang memainkan chord-chord-nya dan terdengar sangat bagus yang akhirnya kami loop dan sisanya berjalan dengan alami. Intro di lagu ini kemudian ditambahkan oleh Giom dan setelah Tom menambahkan vokalnya, semuanya kemudian menjadi satu. Ini pertama kalinya kami membuat lagu tanpa drum langsung tapi rasanya tetap seperti sebuah lagu PREP.”

PREP memiliki fanbase yang besar di Asia Tenggara. Mereka pertama kali tampil di benua Asia dalam gelaran tur 2018 mereka yang mengunjungi Jakarta, Singapura, Bali, Bangkok, dan Manila.

Tepat sebelum pandemi melanda dunia, PREP tampil di salah satu festival musik ternama Tanah Air yaitu Java Jazz Festival 2020. Waktu yang mereka habiskan di Asia menjadi momen penting bagi PREP untuk terus mengembangkan sound mereka.

“Kami sempat berpikir bahwa PREP hanya akan menjadi sebuah proyek studio,” ujar Llywelyn. “Kami kemudian menggelar sejumlah konser yang sukses dan kami menghabiskan waktu yang sangat menyenangkan di Asia.”

Indonesia saat ini berada di posisi #1 Top Countries PREP yang disusul Filipina, Thailand, dan Singapura.

Dengan identitas sound dan estetik mereka yang kuat, PREP adalah sebuah band yang kental dengan konsep khas mereka dan mereka membuka selebar-lebarnya pintu kolaborasi.

Musisi seperti Anna of the North, DEAN, dan Paul Jackson Jr, yang merupakan gitaris di lagu Beat It oleh Michael Jackson, telah berkolaborasi dengan PREP.

PREP terdiri dari vokalis dan penulis lagu Tom Havelock, keyboardist Llywelyn ap Myrddin, drummer Guillaume Jambel, dan produser musik Dan Radclyfe.

Terinspirasi oleh Steely Dan dan Bobby Caldwell, PREP menghadirkan musik pop yang familiar bahkan jika kamu belum pernah mendengar musik PREP. Nantikan EP terbaru mereka tahun ini. (RO/OL-1)