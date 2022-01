Episode Pertama Dirilis, Tracer Raih Rating Tinggi

SERIAL drama Korea Tracer sukses memulai debutnya dengan mencetak rating pemirsa tertinggi di antara tayangan prime-time lainnya.

Mengutip Korea Times, Senin (10/1), serial yang bekerja sama dengan platform streaming KBS, SBS, dan SK Telecom Wavve itu berhasil memperoleh peringkat 7,4% secara nasional untuk episode perdananya.

Pencapaian tersebut pun membuat Tracer berhasil melampaui peringkat 6,8% untuk serial Now, We Are Breaking Up dan 3,5% untuk serial Bad and Crazy.

Disutradarai Lee Seung-young, serial aksi ini mengisahkan tentang pejabat di Layanan Pajak Nasional.

Mantan akuntan Hwang Dong-ju (Im Si-wan) dikisahkan bergabung dengan layanan tersebut setelah mencurigai bahwa hal tersebut terkait dengan kematian misterius ayahnya.

"Serial ini mengikuti sekelompok karakter unik yang telah disingkirkan organisasi, mengambil pendekatan yang tidak konvensional dalam menangkap orang jahat di balik uang kotor," kata Lee Seung-young.

"Saya tidak ingin menjadi serius dan sulit untuk diikuti, jadi penting untuk mendatangkan aktor dengan semangat tinggi dan memiliki selera humor," tambahnya.

Dalam serial ini, Im Si-wan beradu akting dengan Ko A-sung dan Soo Hyun-ju. Tracer merupakan kolaborasi kedua antara Im Si-wan dan Ko A-sung setelah sebelumnya mereka juga sempat beradu akting di A Melody to Remember.

"Meskipun serial ini tentang orang-orang di dinas pajak, saya berharap penonton dapat menikmatinya bahkan tanpa pengetahuan dasar tentang layanan tersebut. Chemistry para aktor dan alur plotnya akan membuat serial ini cukup mudah untuk diikuti," kata Ko A-sung.

Serial Tracer tayang setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 21:50 waktu Korea Selatan. Tracer juga tersedia di platform streaming Wavve. (Ant/OL-1)