Aubrey Plaza Bakal Tampil di The White Lotus Musim Kedua

Aktris Aubrey Plaza akan bermain peran di serial televisi “The White Lotus” musim kedua di HBO, dikutip dari Variety pada Selasa (11/1).

Aktris itu akan tampil dalam serial dengan memerankan karakter bernama Harper Spiller, seorang perempuan yang sedang berlibur bersama suami dan teman-temannya.

Plaza bukanlah pemeran pertama yang diumumkan untuk “The White Lotus” musim baru. Sebelumnya dilaporkan bahwa Michael Imperioli juga akan muncul di musim kedua. Pemeran “The White Lotus” musim pertama Jennifer Coolidge juga dikabarkan akan kembali, tetapi HBO belum secara resmi memberi konfirmasi.

Seperti yang diumumkan sebelumnya, musim kedua serial komedi satir ini akan mengambil latar resor White Lotus yang sama sekali baru, tidak seperti pada musim pertama yang mengambil lokasi syuting di Hawaii.

Plaza dikenal karena perannya dalam sitkom NBC “Parks and Recreation” (2009-2015) selama tujuh musim. Baru-baru ini, dia menandatangani kontrak untuk membintangi drama Hulu “Olga Dies Dreaming” dan akan menjadi pengisi suara di serial animasi FX “Little Demon.”

Di dunia film, Plaza telah membintangi proyek-proyek film seperti “Ingrid Goes West”, “Black Bear”, dan “Happiest Season”. Selanjutnya, dia akan bermain peran dalam film Guy Ritchie “Operation Fortune: Ruse de Guerre” dan “Emily the Criminal”. Film “Emily the Criminal” sendiri akan tayang perdana di Sundance Film Festival 2022.

Serial “The White Lotus” ditulis dan disutradarai oleh Mike White. Ia juga merangkap sebagai produser eksekutif dalam serial tersebut, dibantu oleh David Bernad dan Mark.

Serial televisi ini menerima pujian kritis saat dirilis pada Juli tahun lalu, terutama peran aktor Coolidge sebagai Tanya McQuoid yang juga menuai pujian. Serial ini memperoleh rating rata-rata 8,40/10 di Rotten Tomatoes dan mendapatkan skor 82 dari 100 di Metacritic. (Ant/OL-12)