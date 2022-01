Film Pertama Fujianti Utami Bukan Cinderella Siap Syuting

Rumah Produksi (PH) Super Media Pictures dengan produsernya Unchu Viejay serta team akan memproduksi Film layar lebar berjudul "Bukan Cinderella". Menariknya, film ini langsung dibintangi oleh sosok yang sedang naik daun, Fujianti Utami Putri.

Adik ipar mendiang Vanessa Angel ini terpilih memerankan tokoh utama sebagai Amora. Fujianti mengau sangat antusias menyambut syuting perdananya ini dengan para pemain muda lainnya seperti Rafael Adwel dan Jeffry Reksa serta banyak bintang lainnya serta sutradara muda Adi Garin dengan co produser berpengalaman di dunia film Farid Ongky.

“Senang banget bisa ikut bergabung diproduksi film ini (Bukan Cinderella). Tentu aku akan banyak belajar di film perdana aku ini. Apalagi nanti akan banyak arahan dari sutradara dan juga pelatih akting, produser dan co produser serta all team di film ini,” kata Fujianti antusias, saat pengenalan film perdananya Bukan Cinderella di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (10/1/2022).



Film Bukan Cinderella diangkat dari novel karya karya Dheti Azmi yang menceritakan kisah anak remaja SMA yang tidak sengaja sepatunya tertukar.

Sentilan komedi, romantis, sedih dikemas menggunakan bahasa sehari-hari membuat para pembaca novel "Bukan Cinderella" selalu dibuat penasaran, sehingga novel ini laris manis di pasaran.

Dan keseruan cerita novel tersebut menggerakan sutradara Adi Garin bersama penulis QueenB menyusun naskah untuk pembuatan filmnya. Walhasil, pada sebuah kesempatan bersama tim produksi Super Media Pictures, Unchu Viejay sebagai produser menyampaikan pandangannya dengan setengah bergurau. "Semoga dengan ditayangkan film Bukan Cinderella akan banyak sepatu yang tertukar pada tahun ini," canda Unchu Viejay.



Sutradara Adi Garin dan co produser Farid Ongky akan berusaha keras untuk menterjemahkan cerita dalam novel tersebut dalam bentuk film layar lebar. “Tentunya semaksimal mungkin kita akan buat seperti novelnya, tentu akan banyak cerita drama didalamnya. Konflik remaja, kisah percintaaan, keluarga dan lainnya. Unsur komedinya pun ada,” kata Adi Garin.

“Kita akan syuting di bulan Februari nanti di sebuah sekolah kawasan Sentul, Bogor. Dengan hadirnya pemain-pemain seperti Fujianti dan Rafael serta lainnya, ini akan menjadi sangat menarik dan tentu kami berharap sukses di pasaran nanti,” tandas Farid Ongky.

Film Bukan Cinderella diperkirakan akan melakukan syuting sekitar 2-3 pekan di beberapa lokasi yang telah ditentukan oleh tim. Sebelum syuting, Super Media Pictures akan melakukan pelatihan dan pendalaman karakter kepada seluruh pemain yang terlibat dalam produksi ini. (OL-12)