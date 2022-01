Tahun Ini, tidak Ada Siaran Langsung Golden Globes

GOLDEN Globes akan menjadi acara pribadi tahun ini tanpa penyiaran (streaming) langsung, kata penyelenggara, Sabtu (8/1).

Drama The Power of the Dog dan Belfast memimpin nominasi dengan masing-masing tujuh nominasi dan pemenang akan diumumkan secara daring.

Tahun lalu, stasiun penyiaran NBC membatalkan rencana untuk menyiarkan acara tersebut menyusul kritik terhadap Hollywood Foreign Press Association (HFPA), yang memberikan suara pada penghargaan film dan televisi tahunan - salah satu yang terbesar menjelang Piala Oscar.

HFPA dikritik karena kurangnya keragaman ras di antara para anggotanya dan kritikus juga mengajukan pertanyaan apakah hubungan dekat dengan studio film mungkin telah mempengaruhi pilihan untuk nominasi dan pemenang.

Pada Oktober lau, HFPA mengatakan telah menambahkan 21 anggota baru, enam di antaranya berkulit hitam.

"Acara tahun ini akan menjadi acara pribadi dan tidak akan disiarkan langsung," kata penyelenggara.

"Kami akan memberikan pembaruan waktu nyata tentang pemenang di situs web Golden Globes dan media sosial kami," lanjut penyelenggara.

Awal pekan ini, HFPA mengatakan tidak akan ada penonton atau karpet merah di acara tersebut, yang juga akan menyoroti pekerjaan filantropi (kelompok) yang sudah lama berdiri.

HFPA juga telah melarang hadiah dan bantuan, dan menerapkan pelatihan keragaman dan pelecehan seksual untuk anggota. Kelompok yang jumlahnya lebih dari 100 itu berencana untuk memperluas inisiatif tersebut lebih lanjut di tahun ini.

Penyanyi rap dan aktor Snoop Dogg mengumumkan nominasi untuk Golden Globe ke-79 bulan lalu.

Nominasi termasuk Lady Gaga (House of Gucci), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Will Smith (King Richard), Kristen Stewart Spencer), dan Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Di kategori televisi, drama Succession memimpin dengan lima nominasi. (Ant/OL-1)