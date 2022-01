Di 2022, Disney+ Hotstar Bertekad Hadirkan Lebih Banyak Konten dari Asia

SEBAGAI bagian dari rangkaian konten baru 2022, layanan streaming Disney+ Hotstar mengumumkan sejumlah tayangan terbaru yang akan datang dari Asia.

"Tanggapan terhadap APAC Content Showcase dan judul tayangan baru sangatlah positif. Terdapat minat yang tinggi dari masyarakat di seluruh dunia terhadap konten Asia berkualitas tinggi yang mengangkat kisah orisinil, yang menampilkan budaya lokal," kata Head of Content & Development Disney APAC Jessica Kam-Engle dalam keterangan resmi, Kamis (6/1).

"Kami akan terus memberikan konten terbaik dan berkolaborasi dengan talenta-talenta kreatif dan penulis cerita terkemuka di wilayah Asia Pasifik agar mereka dapat bersinar di dunia internasional."

"Anita (Director's Cut) merupakan judul baru dari rangkaian konten APAC Disney 2022, sebuah tayangan spesial yang disajikan dalam lima bagian, yang masing-masing berdurasi 45 menit," imbuhnya.

Menceritakan kisah legendaris Anita Mui saat menuju puncak ketenaran, konten terbaru ini akan dirilis di Disney+ Hotstar pada 2 Februari.

Artis ikonik dari Asia yang dikenal sebagai Madonna dari Asia, mendiang Anita Mui, adalah penyanyi dan aktris peraih penghargaan asal Hong Kong yang mengubah skena musik Pop Kanton untuk para penggemarnya di seluruh Asia.

Lebih lanjut, serial Korea Selatan King of Savvy akan segera diproduksi. King of Savvy merupakan drama Korea menarik tentang raja kasino yang dipenuhi dengan aksi dan tindakan kriminal.

King of Savvy merupakan salah satu konten unggulan dan menarik dalam Disney+ Hotstar, dimana Choi Min-sik, aktor peraih penghargaan dari film thriller laga neo-noir berjudul Old Boy, merupakan salah satu bintang film paling sukses dan dikagumi di Korea, bertemu dengan Kang Yoon-Sung, sutradara film thriller The Outlaws.

Dari Tiongkok Raya, Disney+ Hotstar juga akan merilis A Lifelong Journey, serial drama berbahasa Mandarin yang diadaptasi dari novel dengan judul sama, yang telah memenangkan Mao Dun Literature Prize 2019, salah satu penghargaan bergengsi di dunia literatur Bahasa Mandarin.

A Lifelong Journey, dibintangi oleh Lei Jia-Yin, Xin Bai-Qing, dan Song Jia, bercerita tentang seorang pekerja kasar dan keluarganya, dan berbagai perubahan sosial yang mereka alami dari generasi yang berbeda.

Sedang dalam proses produksi, Taiwan Crime Stories adalah serial psikologis thriller berbahasa Mandarin yang telah mulai syuting pada bulan November lalu.

Terinspirasi dari empat investigasi kriminal, Taiwan Crime Stories menyelidiki pembunuhan massal mengerikan terhadap sebuah

keluarga, kasus pemerkosaan, pembunuhan, kasus penipuan dan ketidakadilan.

Serial dengan 12 episode ini dibintangi Rhydian Vaughan, Patrick Shih, Simon Hsueh, Allison Lin, Frederick Lee, Wang Po-Chieh, dan banyak lagi.

Berdasarkan ketersediaan tiap wilayah, tayangan konten APAC terbaru ini akan tayang pada layanan streaming sepanjang 2022.

Proyek ini merupakan bagian dari ambisi Disney untuk memberikan konten berbahasa lokal dan menayangkan lebih dari 50 APAC Originals pada 2023.

Saat rapat akhir tahun pada November 2021, The Walt Disney Company mengumumkan bahwa terdapat lebih dari 340 judul tayangan lokal original yang sedang berada dalam berbagai tahap pengembangan dan produksi di seluruh dunia, dan Disney+ Hotstar berencana meningkatkan investasi ke dalam konten lokal dan regional yang akan berkorelasi dengan penonton di seluruh dunia. (Ant/OL-1)