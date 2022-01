Premiere Dear Nathan: Thank You Salma, GKM Puji Rapi Films

GALA premiere film "Dear Nathan: Thank You Salma" yang digelar di XXI Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (6/1) malam banjir pujian. Sejumlah pihak hadir dalam kesempatan itu, mulai dari pemain, produser, hingga pihak-pihak yang turut mendukung keberadaan film tersebut, seperti PT Global Kreatif Mediatama (GKM).

Produser dari Rapi Films Sunar Samtani menjelaskan, film ini merupakan hiburan bagi kaum muda, terutama setelah sekian lama tidak bisa mengakses bioskop akibat pandemi covid-19. Selain tentang kisah asmara, film juga mengangkat isu kekerasan seksual.

"Jadi hiburan untuk anak-anak, bisa masuk lagi ke bioskop, mengangkat bioskop. Jadi teman-teman yang mau pacaran, berteman, nonton film ini," ujar Sunar.

"Apalagi film ini mengangkat isu kekerasan seksual yang saya merasa sangat penting. Itu enggak sering kita lihat di film-film nasional," sambungnya.

Ia berharap film "Dear Nathan: Thank You Salma bisa menjadi hiburan sekaligus membangkitkan gairah semangat penonton untuk kembali masuk ke gedung bioskop. "Targetnya semua harus nonton," imbuhnya.

Founder GKM Kashish Mony Topandasani, yang akrab disapa Kash Topan, mengakui Dear Nathan: Thank You Salma merupakan salah satu film terbaik yang pernah ia saksikan.

"Sebagai salah satu founder dari GKM, saya mewakili semua pertanyaan ini. Film ini luar biasa. Saya sangat entertain, salah satu film terbaik, dengan waktu yang sangat lama saya nonton (terakhir kali) di bioskop," kata dia.

Film yang mulai diputar 13 Januari 2022 tersebut, kata Kash, juga bisa menjadi inspirasi bagi mereka yang tengah menjalin hubungan asmara atau berpacaran. Film dengan pemain Jefri Nichol dan Amanda Rawles ini juga dinilai menghibur serta lucu. Sehingga, sangat pas ditonton di masa pandemi seperti sekarang, dimana duka menjadi peristiwa yang sehari-hari hadir disekitar kita.

"Pastinya setelah keluar dari sini pasti akan happy, akan seneng pasti entertain. Itu yang paling penting ya. Apalagi di dunia sekarang, pandemi kita banyak ada tekanan, dari semua yang sedang terjadi di Indonesia dan dunia. Jadi kita butuh film-film begini," tutur Kash.

Lebih lanjut, GKM bakal terus mendukung Rapi Films memproduksi film-film berkualitas seperti ini. Sehingga industri perfilman tanah air bisa maju dan berkembang.

"Kita dari Global Kreatif Mediatama terus mendukung Rapi Films agar mampu bersaing di kancah film internasional. Semua film-film mereka berkualitas, tidak diragukan lagi. Salah satunya Dear Nathan yang sudah bersekuel-sekuel, dan ini salah satu sekuel yang terakhir. Global Kreatif Mediatama mendukung Rapi Films membuat film dan konten-konten yang berkualitas," kata founder GKM lainnya, Dylan Nathanael. (J-1)