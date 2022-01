Mini Album Melancholy Rangkum Kisah Patah Hati Kaleb J

MUSISI R&B Kaleb J merilis mini album perdana berjudul Melancholy pada akhir 2021, yang menggambarkan sosok sang musisi dengan segala hal dan pengalaman yang telah dilaluinya.

"Sebenarnya Melancholy bertema tentang rangkuman kisah-kisah patah hatiku. Dari ceritaku yang selalu ada buat dia, sampai harus 'menghilang' dari dunia percintaan untuk sementara waktu," ungkap Kaleb J melalui keterangan resmi, Selasa (4/1).

Jika didengarkan secara berurutan, track di mini album itu memang menceritakan perjalanan dari Kaleb J untuk mengerti tentang cinta hingga akhirnya memilih beristirahat sejenak dari urusan asmara untuk menyembuhkan luka yang ada.

Setiap cerita patah hati yang kita alami bukan suatu yang memalukan. Malah cerita seperti ini memang harus ada, supaya kita jadi pribadi yang lebih baik," kata Kaleb J.

Mini album Melancholy berisi lima lagu yang tiga di antaranya telah dirilis sebagai single yaitu It's Only Me, Now I Know,, dan Tak Mau Sendiri.

Ada pun dua lagu baru yang dimasukkan ke dalam mini album Melancholy berjudul Kebutuhan Hati dan Sementara.

Dalam pembuatan mini album tersebut, Belanegara Abe dan Abraham Edo ikut terlibat sebagai produser dan komposer.

Kemudian, editor vokal oleh Hery Alesis, mixing oleh Ano Stevano, dan mastering oleh Dimas Pradipta.

Kaleb J berharap, mini album Melancholy bisa menjadi teman, penguat, sekaligus mewakili perasaan para pendengarnya. Selain itu, mini album tersebut menjadi penutup perjalanan tidak terlupakan bagi Kaleb J di 2021 untuk lebih siap menghadapi tantangan di 2022.

"Aku senang dan bersyukur banget sih. Sampai hari ini pun aku masih tidak menyangka bisa merilis mini album ini," tutup dia. (Ant/OL-1)