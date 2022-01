MPV Single Terbaru Danilla Riyadi

PENYANYI Danilla Riyadi, Minggu (2/1), merilis single baru berjudul MPV sebagai ungkapan perasaan jengah atas ekspektasi penggemar yang terlalu terpaku pada era album Telisik, yang dikeluarkannya pada 2014.

"Orang-orang melihat Danilla itu bukan mengidentikkan misalnya ke album Lintasan Waktu atau apa, itu enggak. Pasti kalau nggak lagu Berdistraksi, ya lagu Ada di Sana," kata Danilla saat konferensi pers virtual, Minggu (2/1).

Di sisi lain, ia mengaku senang karena album Telisik, yang dirilis pada 2014, hingga saat ini, masih memiliki basis pendengar yang banyak dan penggemar merasa terhubung dengan album tersebut.

Baca juga: Sambut 2022, Kolektibel Buat Gebrakan Baru di Industri Musik Bersama Laleilmanino

Yang menjadi permasalahan, kata Danilla, sebagian pendengar sangat menanti-nanti album barunya dengan nuansa Telisik. Padahal, ia ingin keluar dari bayang-bayang album lama dengan menampilkan karya berwajah baru.

"It's okay kalau kalian sukanya Telisik, tapi don't push me to go back untuk bikin Telisik (lagi). Akhirnya jadilah lirik-lirik lagu MPV ini," tuturnya.

Telisik merupakan album solo perdana Danilla, yang dirilis pada 2014, diproduseri oleh Lafa Pratomo di bawah label rekaman Orion Records dan bekerja sama dengan Demajors.

Album ini mendapatkan respon positif dari para pendengar, bahkan majalah Rolling Stone Indonesia menobatkan Telisik sebagai salah satu album terbaik 2014.

Setelah Telisik, Danilla merilis dua karya lainnya, yakni album solo Lintasan Waktu (2017) dan album mini Fingers (2019).

Menariknya, judul lagu MPV awalnya direncanakan dengan nama MVP yang merupakan kepanjangan dari Most Valuable Player, namun diputuskan berubah menjadi MPV setelah sound engineer yang terlibat dalam pengerjaan menulis judul track dalam folder dengan nama MPV.

"MPV itu jadi Most Paluable Vlayer. Ya itulah sound engineer kami dan kami ingin memberi tahu kalian bahwa sound engineer kami itu memang seperti itu. Judulnya akan kami persembahkan sesuai dengan kepribadian dia juga," tutur Danilla.

Lagu MPV menjadi bagian dari lagu yang masuk di album baru Popseblay. Album yang berisi 12 track itu akan rilis dalam waktu dekat.

Menurut Danilla, lagu MPV akan menjadi lagu yang dapat memperkenalkan warna baru dalam albumnya nanti dan menjembatani karakteristik karya antara Fingers (2019) dan Popseblay (2022).

Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang kerap diproduseri Lafa Pratomo, lagu MPV diproduseri Otta Tarega, kibordis yang menemani Danilla di atas panggung selama lima tahun.

Lafa menilai album terbaru Danilla kali ini menawarkan sesuatu yang belum pernah ditampilkan oleh penyanyi itu sebelumnya. Meski sisi gloomy masih muncul, Lafa menilai album tersebut juga menonjolkan sisi lain Danilla yang jahil dan ceria.

"Karakter Danilla yang ada di tongkrongan dan Danilla yang di rekaman itu kayak tipis batasannya. Jadi dia lebih berani, terutama dari segi lirik, lebih banyak lirik yang lebih lugas. Secara warna musik lebih bright, sisi muramnya lebih berkurang dari yang sebelumnya," kata Lafa.

Single MPV ini juga dirilis dalam format musik video melalui saluran YouTube Danilla Official. (Ant/OL-1)