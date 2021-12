Tayang Hari Ini, Begini Komentar Selebritas Soal Film Backstage

Di penghujung tahun 2021 ini, Paragon Pictures menghadirkan sebuah film yang diperankan oleh artis kakak-beradik Vanesha Prescilla dan Sissy Priscillia. Usai melakukan rangkaian promo panjang, tanggal 30 Desember 2021 ini, film Backstage bakalan hadir di seluruh bioskop di Indonesia.

Film ini pun mendapatkan respon positif dari selebritas tanah air, diantaranya adalah Eli dan Shani JKT 48, Nirina Zubir, dan Yuriko Angelne, yang sudah menonton film garapan produser Robert Ronny dan sutradara Guntur Soekarno ini.

Member JKT 48, Eli, mengaku, alur cerita pada film Backstage sangat related dengan dirinya." Aku kaya merasa menjadi bagian film Backstage, karena latar ceritanya mirip-mirip dengan yang kita rasakan sebagai member Jkt 48. Jadi related semua, bagaimana rasanya dipanggung, bagaimana suasana di backstage. Apalagi ini berhubungan dengan keluarga ya, tentang kakak adik. Aku kalau lagi berantem sama adik atau ada apa, memang kayak gini. Jadi lebih deep lagi karena hubungan adik kakak ini," ungkapnya.

Shani JKT 48 juga mengakui kalau film ini sangat sesuai dengan dirinya sebagai member JKT 48." Related banget ya sama kami, kayak kegiatannya diatas panggung dan dibelakang panggung. Dari awal sampai akhir ga bosen nontonnya. Emosinya dapat, senangnya, sedihnya ada, rasa keluarganya ada. Dan boomnya di endingnya, benar-benar keren banget sih," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh artis Nirina Zubir. "Film ini sangat menyentuh sekali apalagi kamu memiliki kakak atau adik kesayangan. This movie is for you okay. Alur ceritanya menyenangkan, everyone played so good and it's such heart warming movie," jelasnya.

Sedangkan aktris muda berbakat, Yuriko Angeline mengaku kalau film ini menguras air mata dirinya. "Tadi benar-benar dari awal sudah nangis. Karena aku kan tidak merasakan punya sosok figur kakak, adik, atau saudara kandung. Jadi, pas nonton di film ini, kayak emosional banget. Dari awal sampai akhir dibuat mewek. Filmnya bagus banget dan aku dari awal selalu salah fokus sama outfit outfitnya, terus sinematografinya bagus banget, over all filmnya top banget," ungkap Yuriko.

Bersamaan dengan tayang di bioskop mulai tanggal 30 Desember 2021, film Backstage juga mengadakan nonton bareng pemain Backstage dengan ticket hanya Rp 10 ribu. (OL-12)