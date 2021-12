Kim Go-eun akan Bintangi Drama Korea Little Women

AKTRIS Kim Go-eun dikonfirmasi akan membintangi serial drama Korea terbaru Little Women, karya sutradara Kim Hee-woon, yang sebelumnya menggarap Vincenzo.

Mengutip The Korea Times, akhir pekan lalu, Little Women menceritakan kehidupan tiga saudara perempuan yang bertekad menjalani hidup dengan cara masing-masing.

Dalam drama tersebut, Kim Go-eun berperan sebagai Oh In-joo, yang merupakan pekerja keras untuk membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Satu-satunya mimpi Oh In-joo adalah menjalani kehidupan yang nyaman.

"Kim merupakan aktris yang sangat meyakinkan dalam peran apa pun yang dia mainkan. Dia akan menunjukkan sisi barunya dalam drama yang akan datang," kata tim produksi.

Kim melakukan debut pada 2012 lewat film A Muse. Sejak itu, dia muncul di banyak drama hit termasuk Guardian: The Lonely and Great God (2016) di tvN dan The King: Eternal Monarch (2020) di SBS.

Setelah membintangi musim pertama drama Yumi's Cells, dia akan mengulangi perannya di musim kedua yang dijadwalkan tayang perdana pada 2022.

Naskah Little Women ditulis Seo-kyeong, yang terkenal karena kolaborasinya dengan sutradara Park Chan-wook dalam Sympathy for Lady Vengeance (2005), Thirst (2009), dan The Handmaiden (2016).

Karya terbarunya adalah skenario untuk drama tvN, Mother (2018).

Aktris Nam Ji-hyun akan memerankan kakak kedua bernama Oh In-kyung, seorang jurnalis jujur yang tidak menjual jiwanya demi uang. Dia digambarkan sebagai perempuan kuat dan mandiri serta membela kebenaran.

Sedangkan anak bungsu bernama Oh In-hye akan diperankan Park Ji-hu. Oh In-hye merupakan seorang pelukis berbakat yang mengejar mimpinya dengan dibantu kedua kakaknya.

"Kehidupan tiga saudara perempuan menjadi saling terkait setelah menghadapi peristiwa besar. Pemirsa akan dapat merasakan bagaimana perjuangan mereka masing-masing dalam menjalani hidup dengan cara mereka sendiri," ujar tim produksi.

Selain Kim Go-eun, Nam Ji-hyun, dan Park Ji-hu, bintang Squid Game Wi Ha-jun dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk memainkan pemeran utama pria di Little Women.

Little Women dijadwalkan akan tayang di tvN pada tahun depan. (Ant/OL-1)