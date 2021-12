Daniel Radcliffe dan Emma Watson Kenang Pengalaman Bintangi Harry Potter

PARA pemeran serial film Harry Potter mengenang pengalaman mereka terlibat dalam proyek tersebut, yang sudah menginjak usia 20 tahun.

Daniel Radcliffe, yang berperan sebagai Harry Potter, mengingat ia sempat memiliki potongan rambut yang memalukan.

Sementara Emma Watson, yang memerankan Hermione, berpendapat pertemuan dengan rekan-rekan pemeran Harry Potter sebagai 'kegembiraan yang tak terduga'.

Banyak pemeran dari franchise film Harry Potter bersatu kembali untuk acara TV spesial ulang tahun ke-20, yang disebut Return to Hogwarts, yang akan disiarkan pada 1 Januari di HBO Max.

Radcliffe, yang kini berusia 32 tahun, mengingat ia baru berusia 11 tahun ketika berperan sebagai anak yatim piatu dengan kekuatan sihir.

Dia mengatakan dalam reuni di lokasi syuting di Leavesden, di luar London, bahwa dia akan selalu senang berbicara tentang film tersebut.

"Setiap bagian dari hidup saya terhubung dengan Potter dan Leavesden. Ciuman pertama saya terhubung dengan seseorang di sini, pacar pertama saya ada di sini. Semuanya berputar dari set Potter di suatu tempat," katanya.

Radcliffe ingat bagaimana dia dan Rupert Grint (Ron Weasley) benci disuruh memanjangkan rambut mereka agar terlihat lebih lusuh di film-film selanjutnya dalam seri tersebut.

"Kami seperti, 'Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak. Anda tidak meninggalkan kami seperti ini? Kami seharusnya menjadi remaja dan berkencan dengan gadis-gadis di film ini! Bukan itu yang akan terjadi, bukan?'. Jadi, saya pikir kami cukup hancur ketika kami menyadarinya," katanya.

Radcliffe, Grint, Watson dan sutradara Christopher Columbus bergabung dengan aktor Robbie Coltrane (Hagrid), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange) dan anggota pemeran lainnya untuk reuni.

Watson mengatakan dia diliputi emosi saat reuni setelah bertahun-tahun.

"Beberapa dari kita belum bertemu selama bertahun-tahun. Jadi itu hanya sebuah kegembiraan. Sebuah kegembiraan yang tidak terduga," katanya.

Oldman mengatakan kembali bersama adalah "Pengalaman aneh karena Anda bertemu mereka sebagai anak-anak, dan sekarang beberapa dari mereka sudah menikah dan punya anak sendiri."

Harry Potter and the Sorcerer's Stone dirilis pada November 2001. Delapan waralaba film berdasarkan serial novel karya JK Rowling itu menghasilkan sekitar US$7,8 miliar di box office global.



Rowling tidak membuat penampilan pribadi di reuni spesial tetapi akan muncul dalam rekaman arsip.

Pendapat Rowling tentang masalah transgender, tahun lalu, telah menjadi penyebab kontroversi, dengan beberapa komunitas LGBTQ yang menuduhnya transphobia. (Ant/OL-1)