Rayakan Tutup Tahun, Catchplay+ Tayangkan Film dan Program Baru

MOMENT akhir tahun biasanya diisi dengan berbagai kegiatan liburan. Meski begitu banyak juga yang memilih di rumah. Apalagi mengingat pandemi covid-19 yang belum berakhir.

Untuk itu Catchplay+ bersiap merilis banyak konten baru yang menarik, untuk menghadirkan Desember yang menyenangkan bagi semua pecinta film Indonesia di rumah.

Sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial, streaming film di rumah menjadi hal baru bagi sebagian besar pecinta film. Untuk menjawab tingginya permintaan dari pengguna OTT, Catchplay+ berusaha menghadirkan konten yang inspiratif dan berkualitas tinggi untuk dinikmati para penonton Indonesia di rumah.

Desember ini, Catchplay+ melengkapi katalog filmnya dengan menambahkan sejumlah blockbuster yang telah lama ditunggu-tunggu, termasuk Dune, Don't Breathe 2, Escape Room: Tournament of Champions dan Spider-man: Far from Home. Tayangan unggulan lainnya untuk bulan ini termasuk hits Korea On the Line, produksi lokal Indonesia berjudul Assalammualaikum Calon Imam, dan The Gift.

“Kami senang situasi pandemi sudah menjadi jauh lebih baik. Dengan pulihnya operasi produksi film dan hiburan, kami mengharapkan ada lebih banyak konten baru dan menarik untuk koleksi film kami di tahun 2022,” ujar Direktur Pemasaran Catchplay+, Novy Fadillah Sudradjat.

Selain bisa membeli film di bagian Single Rentals, pecinta film juga bisa menikmati sebagian besar judul yang ditambahkan setiap bulan, yang termasuk dalam paket Catchplay+ Unlimited yang memungkinkan pelanggan menonton tanpa batas selama periode berlangganan. Untuk Single Rentals, pengguna dapat menyewa film pilihannya mulai dari Rp15.000 (belum termasuk pajak) per judul. Sedangkan untuk kategori Unlimited, pengguna hanya perlu membayar Rp45.000 (belum termasuk pajak) per bulan untuk menonton film-film populer tanpa batas di platform ini.

Pengguna di Indonesia dapat mengakses layanan Catchplay+ melalui web, download aplikasi dari Android PlayStore, AppStore, dan melalui operator terkemuka antara lain IndiHome Telkom, First Media, XL Home, MNC, Telkomsel; platform smart TV seperti MiTV Samsung dan LG Smart TV, serta berbagai situs e-commerce ternama seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan JD.ID. (RO/A-1)