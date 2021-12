Teaser Doctor Strange in The Multiverse of Madness Munculkan Strange Supreme

TEASER film Doctor Strange in The Multiverse of Madness baru saja dirilis secara resmi hari ini, Kamis (23/12).

Cuplikan awal dari film solo kedua Stephen Strange itu sedianya sudah bisa dinikmati sejak Rabu pekan lalu karena ditempelkan di Spider-Man No Way Home sebagai post-credit scene.

Lalu, apa saja yang bisa kita ketahui dari trailer berdurasi 131 detik itu?

Sebagaimana diucapkan Stephen Strange, multiverse adalah hal yang masih menyimpan begitu banyak misteri. Ia pun harus meminta bantuan mitra penyihir lainnya, Wanda Maximoff, untuk memahami lebih jauh tentang semesta majemuk itu.

Namun, di tengah ketidakjelasan, ada satu hal yang kita bisa tahu secara pasti. Pada bagian akhir cuplikan, muncul Strange Supreme, variant Stephen Strange dari dunia lain yang berkarakter jahat.

Tampaknya, di Multiverse of Madness, Stephen Strange akan melawan versi lain dari dirinya sendiri, yang memiliki kekuatan dan sihir jauh lebih kuat.

Karakter Strange Supreme sebetulnya sudah diperkenalkan dalam serial What If di episode 4.

Di situ, Strange dari semesta lain memelajari sihir bukan untuk menyembuhkan jari-jari tangannya yang lumpuh, melainkan untuk menyelamatkan kekasihnya, Christine Palmer, dari kematian akibat kecelakaan mobil.

Strange melakukan segala cara, bahkan yang diharamkan sekalipun. Ia menghisap kekuatan dari puluhan monster dari dunia tempatnya tinggal. Strange menjadi jauh lebih kuat namun, efek sampingnya, ia juga menjadi bengis dan liar.

Walaupun sudah memiliki daya yang luar biasa besar, Strange tetap tidak bisa menyelamatkan Christine Palmer. Ia justru menghancurkan semestanya karena aksinya tersebut.

Belum diketahui, apakah Strange Supreme yang terlihat di teaser Multiverse of Madness adalah orang dari semesta yang sama dengan yang muncul serial What If. Tetapi, hampir bisa dipastikan bahwa sekuel Doctor Stranger akan menyuguhkan sajian yang luar biasa epik. (OL-1)