Ringo Starr Rilis Buku Baru Tentang The Beatles Berjudul Lifted

MUSISI Ringo Starr merilis buku baru tentang The Beatles berjudul Lifted, yang menampilkan foto dan cerita yang belum pernah diceritakan dari masanya sebagai salah satu personel band legendaris dunia itu.

Buku hardcover edisi terbatas itu akan dirilis pada hari Valentine, dengan prapenjualan dimulai Selasa (21/12) lalu.

Semua hasil dari penjualan buku baru ini akan disumbangkan ke The Lotus Foundation, yang mendukung dan mempromosikan badan amal yang berfokus pada penyalahgunaan zat berbahaya, tumor otak, kanker, perempuan dan anak-anak yang dilecehkan, tunawisma dan hewan yang membutuhkan.

Untuk proyek buku itu, Ringo bekerja dengan David Wild yang merupakan penulis buku terlaris dan penulis/produser TV.

Selama masa penguncian akibat pandemi covid-19, Ringo menyempatkan diri mengungkap foto-foto zaman keemasan The Beatles dari koleksi pribadinya.

Buku itu menawarkan tampilan modern namun intim dari band legendaris berdasarkan sudut pandang Ringo. Ini mencakup ratusan gambar langka yang tidak terlihat serta yang baru ditemukan, di samping cerita yang belum pernah diceritakan.

"Gambar-gambar fantastis ini kembali kepada saya dalam beberapa tahun terakhir dan entah bagaimana membantu saya kembali melihat hidup saya dengan The Beatles melalui sudut pandang yang segar," kata Ringo tentang buku itu dikutip dari DailyMail, dikutip Kamis (23/12).

Ringo sebelumnya telah merilis beberapa buku lain termasuk Postcards from the Boys, Photograph, Another Day In The Life, dan karya seni yang ditampilkan dalam Painting Is My Madness, Painting is my Madness Too, dan kronik berjudul Ringo Rocks: 30 Years of the All Starrs.

Ringo merupakan penabuh drum ikonik di grup legendaris The Beatles, bersama Paul McCartney, John Lennon, dan George Harrison. (Ant/OL-1)