Spotify Rilis Data Musik yang Tren di Indonesia Sepanjang 2021

LAYANAN streaming musik Spotify membagikan data mengenai musik yang trending di Indonesia sepanjang 2021, yang menunjukkan Indonesian Pop menjadi genre yang paling banyak didengarkan.

"Tahun ini, Indonesian Pop menjadi genre yang paling banyak didengarkan di Indonesia. Mengikuti Indonesian Pop, ada genre Pop, Dance Pop, Indonesian Indie, dan Post-teen Pop," kata Spotify melalui keterangan resmi, dikutip Kamis (23/12).

"Data ini menunjukkan bahwa pendengar musik di Indonesia menyukai musik-musik populer, easy listening, serta mampu membangkitkan semangat untuk membantu menjalani tahun kedua pandemi," lanjut layanan streaming itu.

Baca juga: Voice of Baceprot Akhiri 2021 dengan Tampil di Supermusic NEXTZone

Genre Indonesian Indie juga masih mencuri perhatian apalagi dengan munculnya sejumlah musisi lokal pendatang baru seperti GANGGA dan Oslo Ibrahim.

Selain itu, peningkatan jumlah streaming yang signifikan juga dialami genre musik lain seperti Latin, Afrika, dan Eropa.

Micro-genre seperti Italian Indie Rock, Afro R&B, serta Brazilian Drill turut masuk ke dalam daftar genre dengan jumlah peningkatan streaming terbanyak di 2021.

Selama beberapa dekade terakhir, Spotify juga mencatat setiap dekade memiliki gaya dan karakteristik unik masing-masing.

"Dekade yang musiknya paling banyak didengarkan adalah 2010-an. Ini sangat masuk akal mengingat dekade tersebut masih sangat dekat dengan saat ini, sehingga banyak penggemar usia muda yang masih familiar dengan lagu-lagu yang dirilis pada dekade tersebut," kata Spotify.

"Melanjutkan 2010-an sebagai dekade yang musiknya paling banyak didengarkan adalah dekade 2020-an, 2000-an, 1990-an, serta 1980-an," imbuh Spotify.

Adapun lagu era 2010-an yang paling banyak didengarkan adalah To the Bone milik Pamungkas, sekaligus menjadikan musisi berusia 28 tahun itu sebagai artis lokal yang paling banyak didengarkan di Spotify Indonesia di 2021.

Untuk lagu 2000-an ada Cinta Dalam Hati dari Ungu, 1990-an ada Dan... dari Sheila On 7, 1980-an ada Nothing's Gonna Change My Love for You dari George Benson, 1970-an ada How Deep Is Your Love - From Saturday Night Fever Soundtrack dari Bee Gees, dan 1960-an ada Yesterday dari The Beatles.

Sedangkan daftar artis yang paling banyak didengarkan oleh pengguna Spotify yang berusia Gen Z di Indonesia adalah Bad Bunny, BTS, Drake, Taylor Swift, Justin Bieber, Juice WRLD, Olivia Rodrigo, Ariana Grande, The Weeknd, dan Doja Cat.

Sementara itu, artis-artis yang paling banyak didengarkan musiknya oleh 10 ribu pendengar podcast teratas di Indonesia adalah Pamungkas, BTS, Justin Bieber, Tulus, Nadin Amizah, Sheila On 7, Bruno Mars, Ardhito Pramono, Ariana Grande, dan Hindia. (Ant/OL-1)