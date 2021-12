Gara-Gara Mencuri Raden Saleh, Angga Yunanda Tertarik Belajar IT

AKTOR Angga Yunanda mengaku ketagihan mempelajari IT setelah memainkan karakter Ucup dalam film Mencuri Raden Saleh.

Ucup adalah seorang peretas, yang merupakan otak dari pencurian lukisan karya Raden Saleh.

Untuk mendalami perannya, Angga belajar IT kepada Teguh Aprianto, peretas asal Indonesia yang terkenal hingga ke mancanegara. Teguh, kini bekerja sebagai cyber security researcher.

Baca juga: Belajar Melukis Demi Peran, Iqbaal Ramadhan Mengaku Sempat Stres

Angga mengatakan dia mendapat banyak ilmu tentang dunia IT dan bagaimana cara membajak sebuah situs. Menurutnya, pengalaman belajar IT sangat menyenangkan.

"Tertarik banget sih karena kebetulan sebelum memerankan karakter ini aku cukup jauh dari dunia IT. Setelah aku lihat, ternyata ini bisa jadi salah satu hobi yang menyenangkan sih, tapi aku masih baru belajar dan masih jauh banget sih," kata Angga dalam jumpa pers film Mencuri Raden Saleh di Jakarta, Kamis (16/12).

Dari proses belajar itu, Angga juga menjadi lebih waspada dengan kejahatan di dunia siber. Dia juga sempat diperlihatkan beberapa fakta tentang kebocoran data.

"Kemarin, aku sempat diperlihatkan bahwa data-data kita sangat bisa diakses semua orang. Itu sebenarnya hal yang sangat fatal dan ini perlu untuk dibangun kesadaran masyarakatnya," ujar pemain film Dua Garis Biru itu.

Film ini bercerita tentang enam anak muda yang berencana mencuri lukisan yang tidak ternilai harganya dar Istana Presiden, yaitu lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh.

Gerombolan anak muda ini diperankan oleh para aktor seperti Iqbaal Ramadhan (The Forger-Piko), Angga Yunanda (The Hacker-Ucup), Aghniny Haque (The Brute-Sarah), Umay Shahab (The Handyman-Gofar), Ari Irham (The Driver-Tuktuk), hingga Rachel Amanda (The Negotiator-Fella).

Masing-masing karakter memiliki kemampuan unik yang sesuai dengan julukan mereka.

Selain keenam nama di atas, Mencuri Raden Saleh juga menampilkan Dwi Sasono, Atiqah Hasiholan, Tio Pakusadewo, Andrea Dian, dan Ganindra Bimo. (Ant/OL-1)