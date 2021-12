Bintang Sex and the City Chris North Bantah Tudingan Pemerkosaan

BINTANG serial Sex and the City Chris North, Kamis (16/12), membantah tudingan pemerkosaan yang dilontarkan dua perempuan.

North, yang kembali tampil sebagai Mr Big dalam serial lanjutan Sex and the City, And Just Like That, mengatakan bahwa pertemuannya dengan kedua perempuan itu pada 2004 dan 2015 dilakukan dengan suka sama suka.

"Tuduhan terhadap saya dibuat oleh individu yang saya temui, tahunan bahkan puluan tahun lalu, tidak benar," ujar North.

"Cerita ini bisa saja berusia 30 tahun atau hanya 30 hari namun saya menegaskan tidak adalah tidak dan itu adalah garis yang tidak pernah saya lewati," lanjut aktor berusia 67 tahun itu.

Salah satu perempuan itu menuding North memperkosa dirinya di apartemennya di West Hollywood pada 2004 saat dia mengembalikan buku yang dipinjamnya dari North saat keduanya bertemu di kolam renang gedung apartemennya.

Dia berusia 22 tahun kala itu dan sempat pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan jahitan karena luka-lukanya.

Perempuan lainnya mengaku berkencan dengan North di New York pada 2015 ketika aktor itu mengundangnya ke apartemennya dan kemudian memperkosa dirinya.

North mengatakan munculnya tuduhan itu harus dipertanyakan karena waktunya bersamaan dengan dirilisnya sekuel serial Sex and the City. (AFP/OL-1)