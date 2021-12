Film Gensan Punch Tayang di HBO Go Mulai Kemarin

FILM HBO Asia Original Gensan Punch, yang terinpirasi dari kisah nyata Naozumi Tsuchiyama, yang berupaya keras menjadi seorang petinju professional, tayang eksklusif di HBO GO mulai Kamis (16/12).

Film itu berfokus pada Nao, seorang pria Jepang yang bermimpi menjadi petinju profesional. Dengan kemampuannya yang tidak diragukan lagi, kaki palsunya membuat dia gagal dalam “peraturan kondisi fisik” – membuatnya tidak dapat bertarung secara profesional.

Tidak gentar, Nao memulai petualangannya menuju Filipina, di mana jalan untuk mengejar mimpinya membawa ia ke Gensan Quarter di General Santos City – tempat yang terkenal sejak lama sebagai penghasil atlet termasuk petinju legendaris Manny Pacquiao.

Terinpirasi dari kisah nyata Naozumi Tsuchiyama, Gensan Punch menceritakan tentang pria seorang pria Jepang dengan kaki palsu yang bepergian ke Filipina untuk berlatih dan mengejar mimpinya menjadi petinju profesional.

Tempat yang dikenal sebagai Gensan Quarter of General Santos City telah lama terkenal sebagai tempat menggodok para atlet termasuk kandidat presiden Manny Pacquiao. Film ini mengangkat isu diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, terutama dalam pertandingan olahraga.

Gensan Punch menjadi salah satu film pemenang penghargaan prestisius Kim Jiseok Award yang diserahkan pada perhelatan Busan International Film Festival ke-26 Oktober lalu.

Penghargaan ini diberikan untuk film yang mencerminkan sinema Asia kontemporer. Film ini juga ditayangkan di “Gala Selection (Non-Competition)” Tokyo International Film Festival ke-34 yang diadakan pada 30 Oktober - 8 November 2021.

Penghargaan dan pengakuan atas Gensan Punch kian menambah cerah karier sang sutradara dan producer yang visioner Brillante Mendoza.

Dari film pertamanya, Masahista, yang kemudian meraih Golden Leopard (Video Competition) pada Locarno International Film Festival 2005, Mendoza menjadi orang Filipina pertama yang memenangkan penghargaan Best Director pada Cannes Film Festival 2009 untuk film Kinatay. Ia juga menerima pangkat Chevalier (Knight/Ksatria) of Order of Arts and Letters – salah satu gelar tertinggi di Prancis yang diberikan pada mereka yang memberi kontribusi nyata di bidang seni dan literatur.

Dengan kemampuan berbeda dalam menceritakan kisah-kisah unik Filipina yang menyertakan kepekaan universal, karya Brillante Mendoza dalam dunia perfilman telah menghasilkan sejumlah penghargaan dan nominasi pada ajang kompetisi bergengsi di Berlin, Cannes, San Sebastian, Kairo, dan banyak lagi.

Gensan Punch difilmkan di Filipina dan Jepang dengan pemeran Shogen, Ronnie Lazaro, Kaho Minami, Beauty Gonzales, dan Vince Rillon.

Disutradarai oleh Brillante Mendoza, film bela diri yang meraih penghargaan ini diciptakan dan ditulis oleh Honee Alipio, diproduksi oleh Takahiro Yamashita dan Krisma Maclang Fajardo, dengan executive producer Brillante Ma. Mendoza, Simon Crowe dan Fumie Suzuki Lancaster. (RO/OL-1)