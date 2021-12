Denis Villeneuve akan Sutradarai Film Rendezvous with Rama

SUTRADARA Denis Villeneuve akan menggarap film fiksi ilmiah anyar, Rendezvous with Rama, yang diadaptasi dari novel karya Arthur C Clarke dengan judul sama.

Morgan Freeman akan memprodseri film tersebut bersama Lori McCreary di bawah payung rumah produksi Revelations Entertainment, dibantu Alcon Broderick Johnson dan Andrew Kosove dari Alcon Entertainment.

Sebelumnya, pada awal 2000-an, Freeman telah mengungkapkan keinginannya untuk memproduksi film adaptasi tersebut namun terhalang dan tetunda selama bertahun-tahun karena kesulitan menemukan naskah yang tepat.

Rendezvous with Rama pertama kali terbit pada 1973. Novel tersebut telah memenangkan penghargaan sastra Hugo Award dan Nebula Award setelah perilisannya.

Mengambil latar waktu 2130-an, Rendezvous with Rama berkisah tentang sekelompok penjelajah ruang angkasa yang ditugaskan mencegat kapal luar angkasa alien yang meluncur melalui tata surya. Dipercaya bahwa misi tersebut akan mengarah pada kontak pertama manusia dengan kecerdasan alien.

"Ini adalah salah satu karya fiksi paling cerdas dalam genre ini, menimbulkan banyak pertanyaan seperti halnya jawaban dan merupakan pekerjaan untuk zaman kita. Ini sangat cocok dengan kepekaan brilian teman dan kolaborator kami yang brilian, Denis, dan khususnya untuk kecintaan dan hasratnya pada fiksi ilmiah," kata Johnson dan Kosove, dikutip dari The Hollywood Reporter, Kamis (16/12).

Villeneuve, baru-baru ini, menyutradarai film box office Dune, yang mendapat banyak pujian dari pengamat film.

Film itu telah mengantongi pendapatan sekitar US$400 juta untuk box office global. Bagian kedua film itu direncanakan tayang pada 20 Oktober 2023.

Selain Dune, beberapa karya Villeneuve yang terkenal termasuk Prisoners (2013), Sicario (2015), Arrival (2016), dan Blade Runner 2049 (2017).

Berkat film Arrival, ia mendapatkan nominasi Academy Award untuk kategori sutradara terbaik. (Ant/OL-1)