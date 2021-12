JO1 Rilis Single Wandering

GRUP idola J-pop, JO1, resmi meluncurkan single kelima mereka, berjudul Wandering bersamaan dengan video versi performa untuk lagu Our Season atau Bokura No Kisetsu, Rabu (15/12) sore.

Single Wandering, 14 Desember lalu, menduduki peringkat pertama Oricon Daily Single. JO1 mengucapkan terima kasih pada para penggemar atau JAM atas capaian ini.

Video asli Our Season sudah dirilis pada 24 November 2021 di laman YouTube JO1 dan sudah ditonton sebanyak 4,7 juta kali dengan 97.000 acungan jempol dari warganet.

Sebelum perilisan resmi single, JO1 mengadakan siaran streaming selama sekitar satu jam. Saat itu, mereka menyapa para JAM, membahas lagu-lagu dalam single Wandering dan menunjukkan foto-foto masa kecil mereka sembari melakukan reka ulang momen dalam foto.

Single Wandering terdiri dari tujuh lagu yakni Our Season sebagai lagu utama, Prologue, Never Ending Story, Run & Go, We Alright, OASIS, dan Infinity City. Lagu-lagu ini sudah diluncurkan terlebih dulu beberapa waktu lalu.

JO1, pada perhelatan Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021, memenangkan penghargaan kategori Best Asian Artist Japan.

Pada Maret 2022, mereka akan menghadirkan drama live action, yang diadaptasi dari manga pendek karya Mitsuru Adachi, berjudul Short Program dan film dokumenter JO1 THE MOVIE Mikansei - Go to the TOP, yang berisi catatan harian para personel grup. (Ant/OL-1)