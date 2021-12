Amanda Rawles Akui Karakter Salma Bawa Pengaruh di Kehidupan Nyata

AKTRIS Amanda Rawles mengaku karakter Salma, yang dia perankan dalam trilogi film Dear Nathan telah banyak membawa pengaruh bagi dirinya di kehidupan sehari-hari.

"Dari (film) yang pertama, itu kan pertama kali aku terjun ke dunia film dan aku masih umur 14 tahun. Jadi kayak itu udah tertanam aja sama diri aku, aku kepengaruh tanpa memperhatikan secara khusus apa yang udah aku ambil dari karakternya Salma," kata Amanda saat konferensi pers daring, Selasa (14/12).

Lebih lanjut, Amanda bahkan merasa bahwa dia dan Salma adalah orang yang sama.

"Basically, kadang aku merasa, aku dan Salma itu ya kurang lebih the same person gitu," ujar dia.

Menurut Amanda, dia juga merasa sangat dekat dengan Salma, salah satunya karena sama-sama memiliki karakter yang keras kepala.

Meski demikian, Amanda mengatakan karakter Salma di film Dear Nathan: Thank You Salma, yang telah berkembang menjadi lebih dewasa dibandingkan dua sekuel sebelumnya telah membawa pengaruh yang sangat baik untuk kehidupannya.

"Cukup membuat aku lebih dewasa untuk my personal life, my relationship life juga terpengaruh juga sih dengan cara berpikirnya Salma," imbuh Amanda.

Dear Nathan: Thank You Salma akan menjadi sekuel penutup trilogi Dear Nathan, yang diadaptasi dari novel karya penulis Erisca Febriani.

Film pertamanya tayang pada Maret 2017, sedangkan yang kedua berjudul Dear Nathan: Hello Salma tayang pada Oktober 2018.

Sekuel tersebut tidak hanya akan menceritakan kisah cinta antara Nathan (Jefri Nichol) dan Salma (Amanda Rawles), tapi juga mengangkat isu pelecehan seksual yang kini banyak dibicarakan di tengah masyarakat.

Selain menghadirkan aktor lama dari sekuel sebelumnya, Dear Nathan: Thank You Salma juga akan menghadirkan aktor-aktor baru, seperti Indah Permatasari dan Ardhito Pramono.

Disutradarai oleh Kuntz Agus, film Dear Nathan: Thank You Salma dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia pada 13 Januari 2022. (Ant/OL-1)