Tiket Terjual Habis, TWICE Tambah Dua Konser di AS

GRUP K-Pop TWICE menambahkan dua konser lagi di Amerika Serikat (AS) setelah seluruh tiket untuk rangkaian konser TWICE 4TH WORLD TOUR III yang telah dijadwalkan terjual habis.

Awalnya, TWICE berencana menggelar lima konser di kota-kota besar di AS, termasuk Oakland dan Atlanta, dari 16 hingga 26 Februari.

Namun, setelah semua tiket terjual habis dalam waktu yang cepat, JYP memutuskan untuk menambah dua konser lagi.

Baca juga: Album Baru Twice Capai Posisi Tia Tangga Lagu Billboard 200

"Berkat cinta dan dukungan penggemar global TWICE, kami memutuskan dua konser lagi di AS," kata JYP Entertainment dikutip dari The Korea Times, Rabu (15/12).

JYP Entertainment mengatakan dua konser tambahan TWICE tersebut akan digelar pada 15 Februari 2022 di Los Angeles dan 27 Februari di New York.

Tur dunia TWICE tersebut dijadwalkan akan dibuka dengan tiga konser di Seoul dari 24 hingga 26 Desember mendatang.

Mereka juga akan menggelar konser di negara selain Korea dan AS dalam beberapa bulan mendatang, namun JYP belum mengumumkan tanggal dan lokasinya.

TWICE, yang beranggotakan Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu sukses mengguncang industri musik lewat EP berjudul The Story Begins pada 2015.

Grup tersebut telah melahirkan banyak lagu hit termasuk Cheer Up (2016) dan Heart Shaker (2017).

Belum lama ini, TWICE meraih posisi tiga di tangga album utama Billboard lewat album penuh ketiga mereka bertajuk Formula of Love: O+T=<3. (Ant/OL-1)