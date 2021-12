Lagu Terbaru Nadine Fatiana Berbicara Soal Perasaan Menghadapi Pandemi

MUSISI muda Nadine Fatiana meluapkan perasaannya memaknai kondisi pandemi melalui lagu terbarunya Everybody Needs.

Lewat lagunya itu, Nadine ingin memotivasi banyak orang untuk tetap berpikir positif dan bisa menerima dirinya sendiri atas kelebihan dan kekurangan sebagai insan manusia sehingga bisa merasa cukup.

"Saat aku menulis lagu ini, memang pas waktu aku ada di masa stres di rumah sih," kata Nadine menceritakan pengalamannya berproses menciptakan Everybody Needs, seperti dikutip dari keterangan pers, Rabu (15/12).

Ia memilih menghadirkan Everybody Needs dengan menggunakan bahasa Inggris yang berbeda dari lagu sebelumnya.

Dalam penciptaan lagu keduanya itu, Nadine menggandeng Faisal Farissi (Ical) dari Marigold untuk membantu mempercantik dan mempertegas karyanya.

Dalam kurun waktu yang cepat, lagu itu pun terbentuk dengan mudah menjadi cerminan dari kondisi pandemi saat ini.

"Kita cuma sempat ketemu 2 kali dan langsung jadi. Karena emang kita berdua merasa, tema dari lagu ini se-relate itu sama kondisi yang sedang kita alami sekarang ini," kata Nadine.

Nadine juga mengungkap dirinya secara sengaja memberikan sentuhan personal di dalam lagu ini, seperti penggambaran rasa muak dan capek akan adanya pandemi untuk memberikan banyak orang kesempatan terhubung dengannya saat mendengarkan lagu ini.

"Aku merasa, semua orang butuh dengerin lagu ini hanya untuk sekedar mengenang masa-masa seru yang dia rasakan sebelum pandemi melanda," ujar Nadine saat ditanya alasan kenapa banyak orang harus mendengarkan lagu Everybody Needs.

Dalam pembuatan lagu ini, Nadine juga turut dibantu Mahatamtama Arya Adinegara atau yang dikenal dengan Tama dari Coldiac.

Para pendengar Everbody Needs diharap bisa ikut menyempurnakan judul lagu untuk memeriahkan perilisan lagu Everybody Needs.

Misalnya seperti Everybody Needs Vacation; atau yang lainnya disesuaikan dengan kondisi dan sesuatu yang dirindukan mereka di masa sebelum pandemi.

Single kedua Nadine Fatiana, Everybody Needs, menjadi langkah baru baginya untuk meraih apa yang dia cita-citakan selama ini, menjadi seorang musisi yang mempunyai karier cemerlang.

Tentu, ke depannya, akan banyak karya yang akan dirilis oleh Nadine.

"Aku juga berharap suatu saat aku bisa merilis EP atau Album yang dirilis secara fisik atau bahkan vinyl," tutupnya.

Lagu Everybody Needs sudah bisa didengarkan di platform musik streaming. (Ant/OL-1)