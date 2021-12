Befast dan Power of the Dog Raih Nominasi Terbanyak Golden Globe

FILM karya sutradara Kenneth Branagh Belfast dan film koboi The Power of the Dog, Senin (13/12), meraih nominasi terbanyak untuk Golden Globe saat penghargaan itu berusaha mengatasi boikot terkait masalah etik.

Asosiasi Wartawan Asing Hollywood (HFPA), yang memilih pemenang Golden Globes, menjadi sorotan karena dituding bersikap rasis, seksis, merundung, dan korup.

Sejumlah studio termasuk Waner Bros, Netflix, dan Amazon menolak bekerja sama dengan HFPA sementara stasiun televisi NBC tidak akan menanyangkan malam penghargaan Golden Globes pada bulan depan. Hal itu berarti selebritas papan atas tidak akan hadir dalam upacara penghargaan itu.

"Upacara kali ini tidak akan bertabur bintang seperti sebelum-sebelumnya," aku Presiden HFPA Helen Hoehne saat pengumuman nominasi Golden Globes di Los Angeles.

"Kami memiliki sejarah membagikan penghargaan dan kami hanya ingin melakukan hal itu," lanjutnya.

Belfast dan Power of the Dog meraih masing-masing tujuh nominasi Golden Globe. (AFP/OL-1)