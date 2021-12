JO1 akan Rilis Film Dokumenter dan Drama Live Action pada Tahun Depan

GRUP idola J-pop JO1 akan menghadirkan drama live action, yang diadaptasi dari manga pendek Mitsuru Adachi yakni Short Program dan akan disiarkan lewat Amazon Prime Video di seluruh dunia pada 1 Maret 2022.

Hal itu mereka ungkapkan selama acara JO1 JAM 2nd Birthday Party, yang digelar pada 12 Desember lalu.

Melalui laman Twitter, JO1 juga mengungkapkan ke-11 personel siap memainkan peran utama dalam drama itu.

Short Program merupakan judul dari serangkaian koleksi manga pendek Mitsuru Adachi yang dipublikasikan sejak 1988 hingga 2009. Karya ini berkisah tentang masa muda dan romansa, berpusat pada kegiatan yang berbeda, seperti olahraga, cerita detektif atau supranatural.

Sebagai sosok penulis manga, Mitsuru Adachi juga dikenal melalui karya CROSS Game 6 (2006), Cross Game, Vol 1 (2010), Cross Game Vol 3 (2011), Itsumo Misora (2001), dan MIX (17) (2021).

Selain drama, JO1 yang beranggotakan Ohira Shosei, Kawashiri Ren, Kawanishi Takumi, Kimata Syoya, Tsurubo Shion, Kinjo Sukai, Shiroiwa Ruki, Sato Keigo, Kono Junki, Mamehara Issei, dan Yonashiro Sho juga akan merilis film dokumenter pertama.

Film berjudul JO1 THE MOVIE Mikansei - Go to the TOP- itu dijadwalkan tayang pada 11 Maret 2022.

Ohira Shosei dalam komentarnya mengatakan, grupnya akan menghadirkan potret keseharian mereka.

Kawanishi Takumi, yang mengaku tidak pandai menunjukkan sisi lain dirinya berharap film itu akan memberikan gambaran tentang pemikirannya.

Sementara itu, sutradara Inagaki Tetsuro mengungkapkan, ke-11 personel JO1 memiliki warna yang unik dengan kepribadian dan kemampuan yang berbeda.

Grup ini penuh warna ditambah para penggemar atau JAM yang mempereratikatan dengan mereka.

Menurut dia, JO1 THE MOVIE Mikansei - Go to the TOP- akan berisi catatan harian JO1 yang terus berkembang bersama JAM. (Ant/OL-1)