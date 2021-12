May We Heal This World, Single Terbaru Uberka

DUO musisi Uberka, yang merupakan unit rock asal Jakarta, akhir pekan lalu, merilis single berjudul May We Heal This World, yang mengambil tema tentang keselamatan Bumi.

Mengutip siaran pers, Senin (13/12), Uberka melalui single May We Heal This World berusaha menceritakan tentang kelayakan Bumi ini untuk ditinggali dan mengajak pendengarnya untuk lebih peduli dengan alam.

"Ini adalah nasihat dan ajakan untuk semua, termasuk saya, untuk lebih memperhatikan alam, minimal peduli dengan lingkungan sekitar dulu deh. Kalo lihat survei dan prediksi para ahli kan ngeri. Ini enggak bisa diabaikan. Minimal jadi nasehatlah untuk kita semua," kata Tomi, salah satu personil Uberka.

Video musik May We Heal This World dirilis dalam bentuk video animasi yang menggambarkan kondisi dunia dari sudut pandang Uberka.

"Kenapa kok lebih dominan kondisi di laut? Ya karena si video creator yakni Reva Adhitama, beliau kebetulan tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan laut. Sesederhana itu," ujar Tomi.

Uberka yang diperkuat Tomi sebagai vokal sekaligus gitaris dan Dodit pada bass menghadirkan porsi distorsi pada gitar yang lebih dominan.

Pendengar sudah dapat menikmati lagu May We Heal This World melalui berbagai layanan musik streaming.

Pada Oktober 2021, Uberka menggandeng Cholil Mahmud dari Efek Rumah Kaca merilis single berjudul Benua.

Berikutnya, Uberka juga akan merilis video live session yang akan berkolaborasi dengan Budi Rahardjo, gitaris dari band DRIVE. (Ant/OL-1)