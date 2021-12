West Side Story Puncaki Box Office

FILM West Side Story, yang disutradarai Steven Spielberg, sukses memuncaki Box Office Amerika Utara, akhir pekan ini.

Film daur ulang dari film musikal populer keluaran 1961 itu sukses meraup pendapatan sebesar US$10,5 juta.

Ansel Elgort, yang terkenal lewat perannya dalam film The Fault in Our Stars dan serial Divergent, berperan sebagai Tony, anggota the Jets, anggota gang imigran Eropa. Sementara Rachel Zegler berperan sebagai Maria, imigran asal Puerto Riko, yang lebih dekat dengan gang the Sharks.

Kritik menilai West Side Story berpeluan menjadi film daur ulang pertama sejak The Departed pada 2006 untuk meraih Piala Oscar untuk Film Tebraik.

Pemuncak Box Office pekan lalu, Encanto, turun ke posisi kedua dengan raihan US$9,4 juta. Raihan itu membuat film Disney itu telah meraup pendapatan sebesar US$71,3 juta selama tiga pekan.

Lewat lagu yang dikomposeri oleh Lin-Manuel Miranda, Encanto bercerita mengenai keluarga di Kolombia yang mempunyai kemampuan magis, kecuali Mirabel.

Posisi ketiga ditempati oleh Ghostbusters: Afterlife, yang meraup pendapatan sebesar US$7,1 juta.

Paul Rudd, Carrie Coon, dan Mckenna Grace membintangi film yang berubah setting dari Manhattan ke kota kecil di Oklahoma.

Jauh tertinggal di posisi keempat adalah film drama House of Gucci yang meraup pendapatan sebesar US$4,1 juta.

Film yang disutradarai Ridley Soctt itu menampilkan duet Adam Driver dan Lady Gaga.

Film superhero Marvel Eternals menduduki posisi kelima dengan raihan US$3,1 juta. (AFP/OL-1)