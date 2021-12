Totalitas Jadi Kunci Keberhasilan Abiel Atan di Dunia Content Creator

SEIRING kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, saat ini media sosial menjadi salah satu senjata untuk meraih sukses dan ketenaran. Salah satu caranya adalah dengan menjadi seorang content creator dan juga Youtuber yang kreatif.

Hal ini juga yang selama ini telah dilakukan oleh Abiel Atan yang aktif dalam dunia pembuatan konten. Salah satu karya Abiel yang saat ini cukup banyak diminati adalah serial Salma Jatuh Cinta.

Karya Abiel tersebut menceritakan kisah seorang wanita dengan karakter yang dibuat menggemaskan.

Melaui Instagram dengan akun @abielatan maupun di channel Youtube miliknya yang bernama Abiel Atan, digambarkan sosok Salma sebagai sosok yang menarik perhatian melalui kibasan rambut panjangnya dan sikap Salma yang malu-malu sayu.

Pengembangan ide Salma Jatuh Cinta diperluas lagi dengan tambahan beberapa karakter pria untuk mendampingi Salma dalam kisah cintanya.

“Ada Jodi Hendrarto, Kevin Haichal dan Dwi Surya,"ungkap Salma dalam bincang-bincang podcast milik Ivan Gunawan belum lama ini.

Abiel mengaku dirinya lah yang memproduksi video, membuat konsep cerita hingga penyuntingan.

Abiel menjelaskan saat membuat konten, seperti Salma Jatuh Cinta, ia sangat totalitas dalam membuat karyanya. Dari mulai pakaian yang dikenakan oleh Salma, rambut palsu sampai properti syuting untuk konten.

Hasil dari keseriusan tersebut, diakui Abiel membuat banyak brand tertarik untuk bekerjasama dengannya. Apalagi jumlah pengikut di akun media sosialnya tak sedikit. Itu menimbulkan kepercayaan dari mitra.

Brand yang pernah disebutkan Abiel pernah bekerja sama dengannya ialah MS Cosmetic yang terlibat dalam proyek Salma Jatuh Cinta.