BTS sapu bersih penghargaan utama MAMA 2021

GRUP idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS) menyapu bersih empat penghargaan utama dalam ajang Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021 yang digelar pada Sabtu (11/12) sore .

Mereka memenangkan kategori Album of the Year melalui album "BE", Worldwide Icon of the Year, Song of the Year melalui lagu "Butter" dan Artist of the Year.

"Terima kasih kepada ARMY yang menunjukkan cinta pada kami. Kami akan bekerja lebih keras lagi, membuat musik dan menampilkan performa yang lebih baik," kata BTS dalam video.

Selain empat penghargaan utama, grup yang bernaung di bawah naungan HYBE itu juga memenangkan kategori Worldwide Fan's Choice Top 10, Favorite Moment dan Best Male Group.

Kemenangan ini mengulang prestasi serupa BTS pada perhelatan MAMA 2020 yang membawa pulang penghargaan serupa yakni Album of the Year melalui "Map of the Soul:7", Song of the Year melalui lagu "Dynamite", ditambah Artist of the Year dan Worldwide Icon of the Year.

Saat itu, mereka juga memenangkan penghargaan kategori Best Male Group, Worldwide Fan's Choice Top 10 dan Best Dance Performance Male Group. BTS bahkan meraih penghargaan untuk kategori Best Video Music.

Pada perhelatan MAMA tahun ini, BTS tak bisa hadir secara langsung karena harus menjalani isolasi COVID-19 setibanya dari Amerika Serikat. Kendati begitu, mereka tetap mengucapkan rasa terima kasih kepada penggemar dan pihak-pihak yang mendukung mereka melalui video. (Ant/OL-13)

