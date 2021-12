Lagu Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You Raih 1 Miliar Streaming

PENYANYI Mariah Carey berhasil meraih 1 miliar aliran streams di platform musik digital Spotify secara global jelang perayaan Natal tahun ini.

"Aku sangat terkejut! 1 miliar! Angka-angka ini sangat hebat, tapi cinta untuk Lambily (nama klub penggemar Mariah Carey) tidak dapat dihitung! Selamanya bersyukur dan merasa terberkati," kata Carey dikutip dari laman Twitter resminya, Selasa (7/12).

Sebelumnya, All I Want for Christmas Is You juga membuat rekor baru saat menerima Penghargaan Berlian RIAA (Asosiasi Industri Rekaman Amerika). Ini menandai single Natal pertama yang pernah menerima penghargaan tersebut.

Baca juga: Ruth Garcia Lakukan Debut Lewat More Than Just a Friend

"Cinta yang berkelanjutan untuk lagu saya tidak pernah berhenti membuat saya takjub dan memenuhi hati saya dengan banyak emosi," kata Carey, dikutip dari People.

"Ini mengejutkan saya bahwa All I Want for Christmas is You telah mengalami era yang berbeda dari industri musik. Penghargaan RIAA DIAMOND?! Wowww! Saya sangat beruntung memiliki penggemar terbesar di Bumi, Lambily-ku, yang terus untuk mendukung warisanku. Aku mencintaimu," tambahnya.

Tidak lama setelah pengumuman tersebut, penyanyi tersebut juga membagikan berita tersebut di media sosial, dan membagikan foto dirinya berpose dengan trofi Diamond Award-nya.

"Berlian (diamond) adalah sahabat perempuan," tulis Carey pada keterangan foto.

"Mariah adalah Ratu Natal," kata Presiden Commercial Music Group di Sony Music Entertainment Richard Story.

"Keluarga Sony Music mengucapkan selamat kepadanya karena telah memecahkan rekor lain, dan terus membuat sejarah sebagai artis pertama dan satu-satunya yang mencapai tonggak luar biasa ini," lanjutnya.

All I Want for Christmas is You dirilis pada 1994 dan ditulis bersama serta diproduksi Carey dan Walter Afanasieff.

Untuk mendapatkan penghargaan, penyanyi itu harus mendapatkan 10 juta penjualan dan streaming. AlbumMusic Box (1993) dan Daydream (1995) juga bersertifikat Diamond. (Ant/OL-1)