Ruth Garcia Lakukan Debut Lewat More Than Just a Friend

PENYANYI pendatang baru, Ruth Garcia, siap meramaikan pasar musik Indonesia dengan merilis lagu debutnya yang berjudul More Than Just a Friend.

Lagu debut Ruth Garcia itu dirilis di bawah naungan Passion Vibe, yang sekaligus jadi rumah untuk Kaleb J.

"Karena Passion Vibe selalu menyesuaikan musik yang akan dibuat supaya bisa sesuai dengan siapa Ruth Garcia itu sendiri, makanya aku akhirnya cerita percintaan yang sedang kualami. Eh, ternyata malah dijadikan lagu ini," ujar Ruth dalam keterangan tertulis, Kamis (9/12).

Baca juga: Neida HIVI! Rilis Single Tentang Rindu

More Than Just a Friend diramu dengan cara menggabungkan genre R&B dan Soul menjadikannya terasa istimewa bagi Ruth.

Ia percaya dua genre favoritnya itu bisa juga membawa sukses pada karirnya sebagai penyanyi solo profesional di industri musik Tanah Air.

Bagi penyanyi muda itu, karena didasarkan pengalaman pribadi maka tidak sulit baginya untuk menjiwai lagu More Than Just a Friend.

"Bahkan saat take vokal, aku sendiri sempat nangis karena ada satu momen aku kesal banget belum bisa membawakan emosi yang kuingin sampaikan dengan tepat di lagu ini," cerita Ruth menjelaskan proses rekaman lagu perdananya itu.

Lewat lagu ini, Ruth ingin menyampaikan pesan kepada para pendengarnya bahwa setiap perasaan yang ada di dalam diri, sebaiknya disampaikan dan diperjuangkan.

Menjadi musisi perempuan pendatang baru di Indonesia tentu akan disertai dengan tantangan-tantangan yang sudah siap menerjang Ruth ke depannya.

Walau begitu, Ruth mengaku siap untuk menunjukkan dirinya bisa terus konsisten dalam bermusik dan memastikan dirinya juga siap dengan setiap feedback yang ada dari penikmat musik-musiknya di kemudian hari.

"Semoga pendengar lagu ini bisa suka dengan karya yang dibuat dengan sepenuh hati ini dan semoga pendengar lagu ini bisa ikut terus dalam perjalanan musikku ke depannya," tutupnya.

Lagu More Than Just a Friend dapat didengarkan di berbagai platform pemutar musik streaming yang tersedia di Tanah Air. (Ant/OL-1)