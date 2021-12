Henry Cavill Tunggu Telepon untuk Perankan Superman Lagi

HENRY Cavill mengakui bahwa dia masih menyimpan kostum Superman miliknya. Ini untuk berjaga-jaga dia diminta untuk memainkan peran itu lagi.

Aktor tersebut, yang sekarang dapat dilihat di serial The Witcher produksi Netflix, pertama kali memerankan superhero berjubah di film Man of Steel 2013. Setelahnya, ia melanjutkan peran yang sama dalam proyek DC Batman v Superman: Dawn of Justice dan Justice League.

Cavill mengatakan pada 2017 bahwa dia terikat kontrak untuk memerankan Superman dalam satu film lagi. Hal ini belum terjadi. Tampil di Lorraine pada Senin (6/12) pagi waktu setempat, Cavill ditanya oleh pembawa acara Lorraine Kelly terkait ia masih memiliki kostum Superman-nya atau tidak.

"Saya masih memiliki pakaian itu untuk berjaga-jaga," kata aktor itu. "Ya saya lakukan, siap dan menunggu panggilan telepon."

Berbicara tentang peran sebagai superhero itu, Cavill berkata, "Sudah lama sekali sejak saya mengenakan setelan itu secara profesional."

"Saya yakin itu masih cocok," kata Kelly. Ini mendorong Cavill untuk tertawa. "Ya, untungnya, masih cocok," jawab Cavill.

“Anda melihat ke belakang dan Anda hanya berpikir, kesempatan yang luar biasa. Dan bahkan jika saya berhenti berakting besok dan tinggal di kapal pesiar atau kapal layar dan bepergian, saya masih bisa melihat ke belakang dan mengatakan saya telah mengenakan jubah dan melompat-lompat di tempat itu dan menghibur beberapa orang," paparnya sebagaimana dilansir The Independent.

Selain ingin kembali memerankan Superman, Cavill telah berbicara secara terbuka tentang keinginannya untuk menggantikan Daniel Craig dan memainkan James Bond berikutnya. (OL-14)