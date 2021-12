Trailer Perdana Spider-Man: Across the Spider-Verse Dirilis

SONY Pictures Animation merilis cuplikan pertama dari film Spider-Man: Across the Spider-Verse, yang merupakan sekuel dari film Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Dilansir Variety, Minggu (5/12), cuplikan baru itu melanjutkan dari bagian Spider-Verse pertama, yang menunjukkan Miles Morales (disuarakan oleh Shameik Moore) bersantai di tempat tidurnya sambil mendengarkan lagu Sunflower milik Post Malone dan Swae Lee.

Setelah dihubungi Gwen Stacy alias Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) dari dimensi alternatif, keduanya keluar dari jendela kamar tidur Morales.

Teaser mencapai klimaks dengan cuplikan Morales sebagai Spider-Man berayun melalui kota dan portal, menampilkan gaya animasi sekuel yang memukau.

Cuplikan video itu ditutup dengan pengungkapan judul Spider-Man: Across the Spider-Verse, bersama dengan subtitle kejutan Part One, yang menunjukkan lebih banyak sekuel Spider-Verse sedang dalam perjalanan.

Sebelumnya, Sabtu (4/12), produser Christopher Miller mengunggah gambar sederhana sebuah truk dengan logo dari acara Today yang menunjukkan bahwa tampilan sekuel Spider-Verse akan diungkap segera.

Spider-Verse pertama meraih sukses besar di seluruh dunia dengan meraup US$375,5 juta dan menghasilkan Piala Oscar pertama bagi Sony Animation untuk fitur animasi terbaik.

Bersamaan dengan Across the Spider-Verse, Sony juga mengungkapkan cuplikan dari spin-off Spider-Man yang akan datang di Brasil Comic-Con Experience 2021, Sabtu (4/12), menampilkan adegan lengkap dari Morbius.

Film itu dibintangi Jared Leto sebagai Dr Michael Morbius, musuh vampir Spider-Man dalam komik Marvel. Film ini akan tayang di bioskop pada 28 Januari 2022. (Ant/OL-1)