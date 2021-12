Encanto Bertahan di Puncak Box Office

FILM animasi musikal Disney Encanto sukses bertahan d puncak Box Office Amerika Utara setelah meraup pendapatan sebesar US$127 juta.

Dengan menghadirkan soundtrack karya Lin-Manuel Miranda, Encanto berkisah mengenai keluarga yang tinggal di kawasan pegunungan Kolombia yang memiliki kekuatan ajaib, kecuali Mirabel, yang akhirnya bertugas menyelamatkan anggota keluarga lainnya.

Encanto menampilkan suara dari Stephanie Beatriz, John Leguizamo, dan Diane Guerrero.

Film produksi Sony, Ghostbusters: Afterlife, menduduki posisi kedua setelah meraup pendapatan sebesar US$10,4 juta.

Disutradarai oleh Jason Reitman, yang ayahnya Ivan Reitman merupakan sutradara film asli Ghostbuters, 37 tahun lalu, Ghostbusters; Afterlife dibintangi oleh Paul Rudd, Carrie Coon, dan Mckenna Grace dengan mengambil lokasi di kota kecil Oklahoma, bukan New York seperti film aslinya.

Film drama terbaru karya Rdley Scott, House of Gucci, menduduki posisi kedua dengan raihan US$6,8 juta.

Film produksi MGM/United Artists itu menampilkan Adam Driver sebagai Maurizio Gucci, pemimpin rumah mode Gucci, dan Lady Gaga sebagai Patrizia Reggiani, mantan istri yang menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa Gucci.

House of Gucci juga menampilkan sejumlah nama besar termasuk Al Pacino, Salma Hayek, Jeremy Irons, dan Jared Letto.

Posisi keempat ditempati oleh Christmas with the Chosen: The Messengers yang meraup pendapatan sebesar US$4,1 juta disusul film superhero Marvel Eternals di posisi kelima dengan raihan US$3,9 juta. (AFP/OL-1)