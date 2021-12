GoPlay Gelar Audisi Virtual Girlband

PLATFORM livestream interaktif dari Gojek, GoPlay, mengadakan audisi girlband secara virtual berskala besar di Indonesia yang bertajuk We Can Be Winner, menggandeng kreator girlband terkemuka di Indonesia, Teguh Sanjaya.

Audisi tersebut menargetkan lebih dari 5 ribu kreator lokal untuk bergabung dan menuangkan bakat dan minat mereka di bidang musik, menyanyi, dan menari. Adapun kriteria pesertanya adalah perempuan berusia 18-23 tahun.

Pada konferensi pers yang digelar secara hibrida, Kamis (2/12), CEO GoPlay Edy Sulistyo mengatakan, sejak awal berdiri, GoPlay terus berusaha memberikan panggung bagi para kreator konten di Indonesia dan telah menarik banyak penonton. Hal itu dibuktikan dengan jumlah kreator dan transaksi virtual gift yang terus tumbuh secara pesat di GoPlay.

"Para kreator merasa platform GoPlay mudah digunakan dan dapat langsung menjangkau audiens yang tepat, sehingga GoPlay dapatmenjadi platform pilihan untuk audisi virtual dalam rangka mencari bakat-bakat terpendam di Indonesia," kata Edy.

Sementara itu, kreator girlband terkemuka dan founder We Can Be Winner Teguh Sanjaya menambahkan pihaknya melihat perlu ada wadah baru untuk menampung talenta muda untuk terus berkarya, apalagi di tengah pandemi yang masih berlangsung.

"Semua bisa punya kesempatan yang sama di era digital melalui platform live streaming. Dari begitu banyak layanan live streaming di Indonesia, hanya GoPlay yang sampai saat ini masih fokus mengembangkan talenta di tiap tayangan, bahkan talenta yang berada di daerah terpencil," ujar dia.

Keseluruhan proses audisi We Can Be Winner tahap awal berlangsung hingga 20 Januari 2022 dan dipilih menjadi 300 besar pada 28 Februari 2022. Proses tersebut dilakukan melalui platform GoPlay.

Selanjutnya, peserta akan memasuki babak karantina khusus yang dilakukan secara offline. Setiap peserta wajib mengikuti serangkaian tantangan mulai dari social media challenge, pembuatan konten dengan tema khusus dalam GoPlay, hingga proses audisi dengan juri yang juga dapat diikuti secara live oleh pengguna GoPlay melalui leaderboard dan tip-O-meter, serta penggunaan polling, token, dan virtual gift.

"GoPlay dengan ragam fitur interaktif kami memungkinkan penonton untuk mengikuti keseluruhan proses serta berinteraksi dengan calon kreator masa depan. Pelibatan penilaian penonton selama proses audisi virtual ini menjadi keunikan tersendiri dibanding proses audisi lainnya," ujar Edy.

Proses registrasi yang telah berlangsung sejak November 2021 telah menjaring lebih dari 3 ribu talenta girlband terpilih dari seluruh Indonesia dengan beragam latar belakang.

Informasi lebih lanjut mengenai audisi virtual We Can Be Winner dapat diperoleh melalui akun Instagram @wecanbewinner. (Ant/OL-1)