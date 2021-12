Spotify Wrapped 2021 Hadir Semakin Personal

LAYANAN audio digital Spotify meluncurkan Wrapped 2021 yang dipersonalisasi khusus bagi para pendengar di seluruh dunia.

Wrapped menunjukkan kebiasaan unik dari 381 juta pengguna Spotify dalam mendengarkan audio pada 2021.

"Spotify Wrapped 2021 hadir untuk membantu kita melihat kembali satu tahun ke belakang, serta merefleksikan peran audio dalam hidup kita, dan bagaimana para kreator menciptakan soundtrack yang menemani perjalanan kita," papar Head of Music Spotify Asia, Kossy Ng, melalui keterangan resmi, Kamis (2/12).

Pengguna gratis maupun premium dapat mengakses pengalaman Wrapped yang dipersonalisasi tersebut mulai Rabu (1/12) malam secara eksklusif melalui aplikasi Spotify (iOS dan Android).

Sebagai bagian dari pengalaman Spotify Wrapped, jajaran podcast dan lagu teratas milik tiap pendengar akan dikombinasikan menjadi sejumlah playlist yang dipersonalisasi, berbasis data, serta dikurasi secara khusus oleh tim editorial Spotify.

Pendengar dapat menikmati playlist-playlist ini dalam Wrapped 2021 Hub, yang lebih detailnya akan memuat daftar putar (playlist) Your 2021 Wrapped, Top Tracks & Artists of 2021, dan Best Episodes of 2021.

Wrapped 2021 juga memperkenalkan pengalaman baru dan yang telah disempurnakan untuk pendengar dengan beberapa fitur.

Selain daftar artis, genre, lagu, dan podcast teratas, serta jumlah menit dalam mendengarkan audio, pengalaman Wrapped 2021 akan menghadirkan empat fitur baru yang menarik.

Fitur ini akan menggambarkan aktivitas setiap pengguna dalam mendengarkan konten audio sepanjang tahun.

Adapun fitur tersebut adalah 2021: The Movie, Your Audio Aura, Playing Cards, dan 2021 Wrapped: Blend.

Selain itu, Spotify berkolaborasi dengan lebih dari 170 artis dan kreator, termasuk di Indonesia, untuk membuat sebuah video apresiasi kepada penggemar yang telah mendukung perjalanan mereka di tahun ini.

Video ucapan terima kasih ini akan muncul apabila pada playlist Your Top Songs 2021 atau Your Artists Revealed pengguna, muncul nama artis yang berpartisipasi dalam program itu.

Untuk pertama kalinya, Spotify juga akan merilis Spotify Clips for Podcasts sehingga penggemar dapat juga menerima pesan terima kasih dari host podcast favorit mereka.

Berikut cara mengakses data Wrapped 2021:

Masuk ke aplikasi Spotify. Pilih spanduk Your 2021 Wrapped pada beranda aplikasi.

Sebagai alternatif, ketik Wrapped pada bilah pencarian, yang mana Wrapped 2021 seharusnya akan muncul di paling atas.

Setelah masuk, pengguna akan menemukan cerita Wrapped mereka yang berisi informasi unik tentang pengalaman mendengarkan mereka, seperti artis teratas, lagu teratas, podcast teratas, genre, dan total menit yang dihabiskan untuk menikmati konten audio di sepanjang tahun 2021. (Ant/OL-1)